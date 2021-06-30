В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд

На место схода вагонов выехала следственно-оперативная группа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, на перегоне Ревда-Ильмовка сошел с рельсов грузовой поезд. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку.

- Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Ревда-Ильмовка Свердловской железной дороги проводится процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе УрСУТ СК России.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В том числе следователь Свердловского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудники транспортной полиции и Свердловский транспортный прокурор.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно приостановлено. Пассажирские поезда направлены в объезд.

- Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в прокуратуре.

Степень повреждения железнодорожных путей сейчас устанавливается.