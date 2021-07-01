Подростки взяли каршеринговое авто под чужим аккаунтом и устроили ДТП под Екатеринбургом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области аномальная жара. Жители региона всеми путями пытаются добраться до воды - туда, где хоть немного прохладнее. Вот и 17-летний парень взял каршеринговую машину Hyundai в Екатеринбурге, посадил в нее семь друзей и повез их купаться на Балтым. Но до озера ребятам доехать не удалось.

- 17-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону села Балтым, совершая разворот в месте, где такой маневр запрещен, допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением 34-летней женщины. После ДТП водитель Hyundai с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время вернулся на место ДТП, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Одна из подружек водителя - 15-летняя девочка получила перелом носа. Оказалось, что подросток арендовал машину в приложении «Делимобиль», так как накануне с его телефона сервисом пользовалась его совершеннолетняя подруга. Она разрешила подростку не выходить из ее аккаунта и свозить друзей искупаться.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель рассказал, что во время движения он пропустил нужный поворот, решил развернуться через сплошную полосу разметки, при этом видел, что в попутном направлении двигается автомобиль Kia. Оставление места ДТП объяснил шоковым состоянием, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На подростка составили пять административных материалов: за управление машиной без прав, за разворот, нарушающий ПДД, за невыполнение обязанностей водителя при ДТП, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за перевозку пассажиров без ремней.

Подруга, которая разрешила воспользоваться ее аккаунтом в приложении «Делимобиль», тоже будет наказана - на нее составлен административный протокол за то, что передала право управление автомобилем парню, у которого нет прав.

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