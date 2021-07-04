Из-за грозы три самолета, летевшие в Екатеринбург, развернулись в небе и направились в другие аэропорты

Из-за этого гул авиадвигателей было хорошо слышно даже в центральных районах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, еще до того, как Екатеринбург накрыло ливнем и грозой, жители даже центральных районов города могли слышать непривычно громкий гул авиационных двигателей. Оказалось, что причиной тому как раз и была надвигающаяся на город стихия. Просто самолеты, которые должны были приземлиться в столице Урала, была развернуты и направлены в другие аэропорты, чтобы обойти грозовые облака.

- В субботу из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы, - уточняют в пресс-службе аэропорта «Кольцово». - Рейс UT-106 был направлен в Уфу, рейсы U6-322 и SU-2973 - в Пермь.

К настоящему моменту, уточняют в авиагавани, все три самолета уже вернулись в Екатеринбург и отправили далее по своему маршруту.

Добавим, что синоптики и МЧС предупреждали о непогоде на 3 и 4 июля. Сегодня в Свердловской области также, как и вчера, ожидаются очень сильные дожди, грозы, ливни, град и порывы ветра до 27 метров в секунду.

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