В Свердловской области из-за попадания молнии в опору ЛЭП задержали несколько пассажирских поездов

После удара напряжение в контактной сети пришлось отключать аварийно Фото: Никита ПОЛЬКО

В Свердловской области на 1594 километре перегона Ильмовка – Ревда несколько пассажирских были задержаны из-за попадания молнии в опору линии электропередач. После удара напряжение в контактной сети пришлось отключать аварийно. Это произошло 2 июля в 19:48 по местному времени. 3 июля в 03:29 работы по восстановлению контактной сети завершены, движение возобновилось в привычном режиме.

- Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка своевременности проведения восстановительных работ, в том числе по содержанию контактной сети, - отмечают в уральской транспортной прокуратуре.

Задержались следующие пассажирские рейсы поездов: № 16 сообщением Екатеринбург-Москва на один час; № 139 сообщением Новосибирск-Адлер на 31 минуту; № 96 сообщением Барнаул - Москва на 25 минут; № 157 сообщением Красноярск-Анапа на 15 минут; № 377 сообщением Новый Уренгой - Казань на 14 минут.

Это не первый инцидент на перегоне Ревда-Ильмовка за последние дни. Фото: уральская транспортная прокуратура

Это не первый инцидент на перегоне Ильмовка – Ревда. 30 июня здесь сошел с рельсов грузовой поезд. По предварительным данным, состав перевозил вагоны, груженные контейнерами. Одна из тележек опрокинулась, еще восемь получили механические повреждения. Движение на этом участке приостановили, пассажирские поезда отправили в объезд. Известно, что нужно восстановить более 100 метров железнодорожного полотна.