На уральском озере Балтым двое мужчин погибли от удара молнии

Один из мужчин во время грозы держался за металлическую скамейку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером 2 июля на уральском озере Балтым, которое находится под Екатеринбургом, произошла трагедия: во время грозы от удара молнии погибли двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и полицейские выяснили, что на берегу водоема отдыхали две семьи: Богдашовы и Патрушевы, ранее они не были знакомы друг с другом. Внезапно начался сильный ливень с грозой, поэтому отдыхающие решили укрыться в ближайшей беседке.

- Удар молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики «скорой помощи», но вернуть к жизни пострадавшего не удалось, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В смерти молодых людей разбирается следственный комитет Фото: Андрей АБРАМОВ

Личности погибших уже установлены: это 34-летний мужчина по имени Андрей и 32-летний молодой человек по имени Георгий. Очевидцы происшествия рассказали в паблике Вконтакте «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», один из мужчин во время грозы держался за металлическую скамейку, есть версия, что первый погибший принял основной удар на себя, а второй получил остатки разряда.

- По факту гибели двух мужчин проводится доследственная проверка. При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. В ходе проверки сотрудники следственного комитета опрашивают очевидцев происшествия, - сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Тела погибших отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.