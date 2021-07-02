«Безумно обидно за женщин»: Мария Погребняк в своем Instagram призывает подписчиц написать гимн

Мария Погребняк взялась за женский гимн Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария на своей страничке в социальной сети Instagram высказала свое мнение о роли женщины в браке.

- Мне безумно обидно за нас, женщин! Часто слышала истории, где муж говорит: «А ты, что делала весь день? Я вот работал!». Я уверенна большинство женщин поменялись бы ролями со своими мужчинами, - рассказывает девушка в своем профиле.

Обычным пользователям сети интернет будет сложно понять Марию. У жены футболиста в своем профиле есть фотографии мужа и детей. По кадрам можно заметить, что в семье Погребняк гармония и порядок. Почему же тогда девушка в своем аккаунте резко высказывается о мужской стороне.

Фото: Instagram Марии Погребняк

- Мы бы все посмотрели, как бы мужчины выжили за один день! Как бы готовили, убирали, стирали, гладили, следили за детьми, а еще встречали любимую с работы, - продолжает Мария.

В следующих сториз девушка предлагает своим подписчицам написать трек.

- Давайте набросаем фразы, типа: «я готовила для тебя, ты ничего не оценил», «зачем я прощала тебя, а ты делал мне больно», - уточнила блогер Мария Погребняк.

Девушка также сообщила, что своим женским гимном даст ответ всем мужчинам. Поклонницы Марии сразу же стали присылать ей идеи для песни, а через некоторое время певица на видео поделилась тем, что с Юлией Беретта уже работают над песней. В скором времени в своем инстаграм она покажет первый куплет и припев песни.

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