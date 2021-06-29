Уральский Бэнкси лечит деревья, расписывая их картинами

Такие картины можно увидеть в Уктусском лесопарке и на улице Щербакова. Фото:instagram.com/simple_constructor/

В Уктусском лесопарке прямо на деревьях начали появляться живописные картины. Неизвестный художник расписывает ими оголившиеся участки ствола. На одних картинах изображен лесной пейзаж, из-за чего кажется, будто смотришь сквозь дерево. На других плывут киты, будто внутри дерева уместился целый океан. А на одной из картин и вовсе смотрит на прохожих большими глазами рыбка из мультфильма «В поисках Дори».

В зависимости от сложности, одну картину художник может писать до двух дней. Фото: instagram.com/simple_constructor/

В социальных сетях часто можно наткнуться на фотографии этих деревьев, которые делают прохожие. Люди их обсуждают, многим они нравятся. Но вот загадка – никто не знает, кто и когда рисует эти картины. Единственная информация, которую оставляет о себе художник – адрес его страницы в Инстаграм. Но и там нет ни имени автора, ни тем более его фотографии. Как тут не вспомнить, про Бэнкси – андеграундного художника из Великобритании, работы которого известны всему миру, в отличие от его настоящего имени и лица.

Автор картин на деревьях в Уктусском лесопарке тоже предпочитает оставаться инкогнито.

- Мне 28 лет, работаю в сфере стоматологии, - рассказал художник «КП-Екатеринбург». - Придумал разрисовывать морозобоины не я. Взял эту идею у китайской художницы Ван Юэ и у Московского лесопарка Измайлово. В лесопарке таким образом лечат деревья, защищают от дальнейшего разрушения. Я списался с Дирекцией природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ «Мосприрода», они мне рассказали технологию.

С помощью таких картин, уверяет художник, деревья можно защитить от гнилостных процессов. Фото: Наташа Прокудович

Всего в Екатеринбурге у художника шесть законченных работ. Три в Уктусском лесопарке, еще три на аллее вдоль улицы Щербакова. И еще четыре работы он сейчас пишет. Где именно они появятся, не говорит, чтобы сохранить свою личность в тайне. Себя автор картин в Уктусском лесопарке называет художником-самоучкой. Расписывает деревья он в разное время - и в выходные, и в будни. Работа над одной картиной может занимать у него до двух дней.

- Но я могу закончить картину и за несколько часов. В основном это зависит от размера «холста», сложности рисунка, погодных условий и других факторов, - говорит художник. - Хотелось бы сказать, что я не просто крашу дерево. Сначала морозобоина тщательно подготавливается, убираются сгнившие участки, шлифуется, наносится антисептик, грунт, затем защитный слой краски. И только после этого я начинаю расписывать дерево. Главный принцип: «не навреди». И в работу идут не все деревья, в основном те, которым еще можно помочь, которые не сильно поражены гнилостными процессами. Краска акриловая художественная, нетоксичная, безвредная для окружающей среды.

Также художник расписывает камни. Их можно встретить в лесопарке. Фото: instagram.com/simple_constructor/

Также он расписывает камни. С помощью краски превращает их в животных, а затем оставляет на улице.

- Один парень специально отпросился с работы, чтобы забрать мой камень, который я оставил на лавочке на другом конце города. Поехал на такси, - говорит художник.

Для росписи годятся не все деревья, а только те, которые еще не прогнили, и которым еще можно помочь. Фото: instagram.com/simple_constructor/

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