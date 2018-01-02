В Екатеринбурге проходит выставка художника Бэнкси, которого никто не видел

В Новом году, 1 января, жители Екатеринбурга получили долгожданный подарок - в город привезли работы именитого художника современности, британского стрит-арт художника Бэнкси. Он начал творить еще в 90-х, но прославился на весь мир своими работами с политическим подтекстом. Недавно, осенью этого года, на аукционе Sotheby’s его картина «Девочка с воздушным шаром», только что купленная одним из коллекционеров, начала саморазрушаться — бумага стала разрезаться на полоски с помощью шредера, встроенного в раму. Это событие сделало Бэнкси еще более популярным и дорогим художником 21-го века.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/684938" frameborder="0"></iframe> Выставка Бэнкси в Екатеринбурге.В уральской столице жители смогут увидеть часть выставки, представленной в Москве. Среди выставленных работ будут и оригиналы легендарного художникаПредоставлено организаторами

И вот теперь его выставка его работ проходит в России. Сначала еще в сентябре экспозицию смогли увидеть жители столицы России, и буквально вчера работы стали доступны для уральцев. Изначально выставку хотели открыть еще в прошлом году - 28 декабря, но событие перенесли на 1 января. Правда, вновь задержали - вместо 13:00 открыли посетителям двери в 18:00. Гости, приехавшие из других городов посмотреть знаменитые постеры, немного расстроились, но организаторы успокоили - остальные дни выставка будет работать по одному расписанию - с 11:00 до 22:00 вплоть до 3 марта. Все работы представлены в Свердловской киностудии на проспекте Ленина, 50Ж.

Одна из новых работ художника, на которой изображен ребенок, ловящий ртом снежинки, но на самом деле это пепел летящий из горящего мусорного бака Фото: официальный сайт banksy

- Выставка делится на несколько частей, - рассказывают организаторы. - Есть мультимедийный зал с 25-минутным видео, рассказывающем о творческом пути Бэнкси, и зал с репродукциями - постерами в подсвеченных лайтбоксах - и оригинальными работами художника. Всё выглядит андеграундно и стильно. Выставка разделена тематически на несколько зон. Например, экспозиция Dismaland полна аллюзий на Disneyland - такой парк развлечений для грустных взрослых. Есть зал с работами, посвященными теме войны и власти.

Фото с выставки в мультимедийном залеФото: Предоставлено организаторами

Также есть несколько оригиналов из частных коллекций. Это «Купюра с Дианой», «Купюра с Елизаветой», «Купюра Dismaland», Афиша Dismaland, кредитная карта American Depressed, дорожный знак с девочкой и дорожный знак со слоном, постер с обезьяной и еще один постер без названия. Надо сказать, что уральцы увидят не все работы, которые были представлены в Москве. В Екатеринбург привезли урезанный вариант столичной выставки, так как московский павильон был больше, чем в Свердловской киностудии.

Фото: официальная группа в Вконткте "Выставка Banksy в Екатеринбурге"

Справка «КП-Екатеринбург»:

Бэнкси - английский андеграундный художник стрит-арта, политический активист и режиссер, который предпочитает оставаться неузнанным. Общественность до сих пор гадает, какое же настоящее имя художника и кто он сам. Тем временем он продолжает создавать остросоциальные картины. По основной версии, Бэнкси родился в 1974 году в английском городе Бристоль. В конце 90-х годов стал заниматься граффити. Сегодня он является одним из самыз известных и дорогих уличных художников. На данный момент, установлена рекордная цена за его картину - в 2008 году его работу «Борьба с вредителями» купили с аукциона за 1,9 миллионов долларов.