Дело МУГИСО: что происходит с бывшим министром госимущества Алексеем Пьянковым

Первоначально он находился в СИЗО, но затем он внес денежный залог и сейчас находится под этой мерой пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков, которого обвиняют в создании преступной группы, которая нанесла ущерб на полмиллиарда рублей, находится под денежным залогом. До этого была информация о том, что с него взяли подписку о невыезде, но адвокат Пьянкова Николай Каргаполов рассказал «КП», что это не так.

- Не могу понять, почему многие решили, что он находится под подпиской? Мера пресечения ему не меняли. Как был залог с прежних времен, так он и остался. Почему возобновились следственные действия спустя полтора года, вопрос не ко мне, его нужно адресовать следователю, - заявил адвокат.

Николай Каргаполов добавил, что его подзащитный продолжает ходить на работу и жить обычной жизнью.

До этого осведомленный источник рассказывал «КП», что к предыдущим обвинениям против Алексея Пьянкова прибавились новые. Сейчас, помимо прошлых преступлений экс-министра обвиняют еще в 10 эпизодах. Все они связаны со злоупотреблением служебными полномочиями и растрате госимущества. Участники схем использовали различные фирмы-однодневки.

Впервые силовики заинтересовались Алексеем Пьянковым около пяти лет назад. Тогда на министра завели два уголовных дела. Махинации, по версии следствия, были связаны с покупкой особняка рядом с Центральным стадионом. Его должны были снести для того, чтобы реконструировать стадион для предстоящих игр мундиаля.

Первоначально чиновника арестовали и заключили в СИЗО, но позже его отпустили под домашний арест, а затем заменили эту меру пресечения на денежный залог. Эта мера пресечения продолжает действовать и сейчас.