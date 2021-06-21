Проблемы с запуском двигателя: в Москве задержали самолет, направлявшийся в Екатеринбург

Самолет должен был вылететь в Екатеринбург еще в воскресенье вечером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве пассажирам, которые собирались накануне вечером лететь в Екатеринбург, пришлось задержаться в столице. Еще в воскресенье в 20.20 по московскому времени самолет «Уральских авиалиний» должен был доставить их из аэропорта Домодедово в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Но в итоге из-за технической сложности вылет не состоялся.

- 20 июня при подготовке рейса U6-263 на воздушном судне возникли технические сложности с запуском двигателя, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпания предоставила резервный самолет, однако в связи с загруженностью аэропорта и долгим обслуживанием воздушного судна время отправки рейса было перенесено. Пассажиры на время ожидания вылета были обеспечены горячим питанием и напитками.

В итоге самолет прибыл в Екатеринбург 21 июня в 05.53 по местному времени.

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