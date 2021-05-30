В Кольцово самолет прервал взлет из-за сообщения о столкновении

В Кольцово самолет сел из-за сообщения о столкновении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово сегодня, 30 мая, самолет «Аэрофлота» прервал взлет из-за сообщения о столкновении. На борту находилось 124 пассажира, из них 30 детей. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.

- Воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Екатеринбург-Сочи во время разгона прервало взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении. Пострадавших и повреждений воздушного судна нет, - рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.

Сейчас самолет готовится к взлету в Сочи. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.