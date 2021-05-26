В Екатеринбурге военный самолет столкнулся с фонарями во время взлета

Самолет ТУ-134 перевозит личный состав вооруженных сил. Иногда эти "крылатые машины" участвуют в авиапараде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге военный самолет Ту-134 во время взлета задел фонари. ЧП произошло днем 25 мая.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе инцидента никто не пострадал.
- 25 мая 2021 года во время учебно-тренировочных полетов самолет Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произвел воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы, - рассказали в ЦВО.
После выполнения полета самолет штатно приземлился. В военном ведомстве уточнили, что инцидент на работу аэропорта не повлиял. Экипаж не пострадал, а самолет не получил повреждений. Пассажиров на борту в момент произошедшего не было.
В пресс-службе аэропорта Кольцово добавили, что система светосигнального оборудования аэродрома работает в штатном режиме.
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