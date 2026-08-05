Гнал на скорости 144 км/ч: в Екатеринбурге начнут судить мажора на Lexus, угробившего маму двоих детей

По версии следствия, Гаренских влетел в BMW и устроил смертельное ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге начнут судить мажора на Lexus Дмитрия Гаренских. Напомним, 11 апреля 2026 года 24-летний безработный лихач устроил смертельное ДТП. Он гнал на бешеной скорости, «шашковал» и подрезал водителей на проезжей части.

В итоге, с управлением внедорожника Гаренских не справился. На проспекте Космонавтов, недалеко от ТРЦ Veer Mall, лихач врезался в легковушку марки Toyota. От удара Lexus выбросило на встречную полосу.

В Екатеринбурге 11 апреля жесткое ДТП Видео: читатель КП

На «встречке» внедорожник столкнулся с BMW, за рулем которого была 30-летняя Анна Жидких. В салоне автомобиля находился ее полуторогодовалый сын. Женщину и ребенка экстренно госпитализировали, но спасти жизнь Анне врачам не удалось.

Малыш получил серьезные травмы, долгое время он находился на ИВЛ. Врачи делали все, чтобы спасти ребенка, и к счастью, им это удалось. Сейчас мальчик находится с отцом.

Так выглядела иномарка Анны Жидких после столкновения. Фото: читатель

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, виновник аварии гнал на скорости 144 километра в час в момент аварии, к тому же, автомобиль был технически неисправен. После ЧП лихач попытался сбежать с места происшествия, но был пойман очевидцами. Ранее один из водителей рассказывал «КП-Екатеринбург», что обвиняемый был неадекватен. Он плевался в окружающих, мычал, смеялся и плакал, показывал сотрудникам полиции нецензурные жесты. Позднее выяснится, что Гаренских за руль сел пьяным.

- Органами предварительного расследования Гаренских предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.4 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения», - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сейчас мажор находится в СИЗО. На заседании по избранию меры пресечения Гаренских не произнес ни слова и общался с судьей жестами и кивками. Лицо от камер СМИ он прятал под капюшоном толстовки. На допросе лихач заявил, что проживает вместе с родителями в Кировграде. Его отец – местный бизнесмен, а мать работает в администрации города.

Судя по Telegram-каналу обвиняемого, он и раньше любил «погонять». Сохранились видео, в которых он вместе с друзьями едет на скорости почти 240 километров час. Несколько лет назад Гаренских был лишен водительских прав за пьяное вождение, но позднее восстановил их.

Как раннее сообщал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, мажор не помнит, как произошло ДТП.

- В камере СИЗО обвиняемый демонстрирует из себя страдающего человека. Он плачет и утверждает, что сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти, - сообщил Валерий Горелых.

Экспертиза доказала, что водитель Lexus грубо нарушил ПДД, допустив выезд на встречную полосу, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что Анна Жидких технически не могла избежать аварии. В ходе следствия Дмитрия признали вменяемым. Вину он признал.

Анна Жидких погибла накануне годовщины свадьбы. Фото: читатель

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании. Первое судебное заседание назначено на 10 августа в Орджоникидзевском районном суде, сообщили в пресс-службе.

У погибшей Анны Жидких осталось двое маленьких детей. Прощание с ней прошло за несколько дней до годовщины свадьбы с ее мужем. Друзья рассказывали, что пара была вместе еще со школы. Ее запомнили как добрую, любящую и заботливую маму и жену.

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