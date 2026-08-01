Работает репетитором и учится на экономиста: что известно о «Мисс Екатеринбург-2026» Варваре Шеховцовой

Варвара учится на экономиста в Уральском федеральном университете Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

В Екатеринбурге прошел финал главного городского конкурса красоты. Обладательницей титула «Мисс Екатеринбург-2026» стала 20-летняя Варвара Шеховцова. Она стала официальным лицом уральской столицы и будет представлять Екатеринбург на значимых мероприятиях. Рассказываем, что известно о главной красавице города.

Титут "Мисс зрительских симпатий" заняли сразу две красотки. Фото: предоставлено организаторами

«Я НЕ ОЖИДАЛА ПОБЕДЫ»

Варваре Шеховцовой 20 лет. Она закончила школу с золотой медалью и 11 лет занималась народными танцами. Сейчас девушка учится в УрФУ на экономиста, а чтобы стать востребованным специалистом, Варвара изучает английский и программирование в сфере анализа данных. Также красотка успевает работать репетитором по иностранному языку, в свободное от учебы и работы время она посещает зал и бегает.

Во время своего первого интервью в статуте «Мисс Екатеринбург-2026» Варвара призналась, что не ожидала победы. Во время финала ее поддерживала семья и подруги. А вот сердце новой королевы красоты уже занято - у нее есть молодой человек.

Варвара работает репетитором и в свободное от время ходит в зал. Фото: предоставлено организаторами

- Конечно, я надеялась, но до последнего не ожидала победы, поэтому сейчас я волнуюсь и очень рада. К финалу шла усердная подготовка, у нас были занятия по дефиле, танцы, интеллектуальные занятия, - поделилась девушка. - Я уверена, что жюри, помимо нашей внешности, оценивали наши внутренние качества. Я считаю, что «Мисс Екатеринбург» должна быть доброй, искренней и трудолюбивой.

Корону Варваре передала Зоя Белоногова - победительница конкурса в прошлом году. По традиции корону на голову девушки надел мэр уральской столицы Алексей Орлов. Помимо почетного звания, Варвара Шеховцова получила главный приз – поездку в Пекин на Китайскую неделю моды (China Fashion Week). Девушка призналась, что полетит в путешествие со своей подругой.

Девушки дефилировали в ярких образах. Фото: предоставлено организаторами

КАК ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА

Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится уже в 29 раз. Заявки в этом году подали 327 девушек, на кастинг прошли 86, для подготовки были отобраны 26, а финалистками стали 18 красоток. С середины июня конкурсантки занимались хореографией, дефиле, фитнесом, постановкой речи, обсуждали фильмы и книги, участвовали в спортивных и экологических проектах.

Девушки надели баскетбольную форму и станцевали с помпонами. Фото: предоставлено организаторами

Финал конкурса традиционно прошел в День города, который в этом году перенесли с 16 на 1 августа. Поддержать финалисток, даже несмотря на дождливую погоду, пришли их близкие: кто-то громко кричал имена девушек, кто-то поднимал плакаты с фотографиями. Красотки согрели своими эмоциями и энергией каждого зрителя: девушки дефилировали в ярких вечерних платьях и в строгих костюмах. Один из выходов, кстати, был под песни группы «Наутилиус Помпилиус».

Близкие поддерживали финалисток Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Финалистки даже примерили баскетбольную форму, а затем взяли в руки помпоны и энергично станцевали с лисом - маскотом команды УГМК. А в одном из номеров девушки вышли на сцену в белых платьях и плавно двигались под песню «Черная луна», которую написала группа «Агата Кристи».

Нежный танец был исполнен под песню "Агаты Кристи". Фото: предоставлено организаторами

Отметим, что титул «Мисс зрительских симпатий» заняли сразу две девушки - Милана Громогласова и Алиса Миллер. Первой вице «Мисс-Екатеринбург» стала Мария Агзамова, а второй - Анастасия Петрякова.