До финала конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2026» остается всего 10 дней. В этом годы событие состоится в 29-й раз. За звание главной красавицы города и заветную корону поборются 19 девушек. Финал конкурса пройдет 1 августа, в День города. На нем зрители узнают имя победительницы. А пока на официальном сайте конкурса стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий». Рассказываем и показываем, кто попал в финал конкурса.
Мария Агзамова, 18 лет
Мария учится в Уральском колледже строительства архитектуры и предпринимательства. Мечтает стать дизайнером, а пока учится, увлекается модельным бизнесом. Ее фото уже напечатали на обложках парижского журнала MOEVIR и GMARO. Судя по соцсетям, у девушки есть молодой человек.
Восемь лет Мария отдала современной хореографии, изучала иностранную культуру и английский, а сейчас увлекается программами для веб- и интерьерного дизайна.
Виктория Белоусова, 18 лет
Виктория учится в Уральском федеральном университете по специальности «бизнес-информатика». Девушка 11 лет занималась фигурным катанием, а теперь танцует в группе поддержки ХК «Автомобилист».
Виктория увлекалась рисованием и вокалом, но профессионально развиваться решила в бизнес-аналитике.
Анастасия Бельтюкова, 25 лет
В 2018 году Анастасия окончила Гуманитарный университет по специальности «управление персоналом». Сейчас она занимается продвижением бренда одежды, а также ведет свой бог, где у нее 5 000 подписчиков. В соцсетях она активно рассказывает и об участии в конкурсе «Мисс Екатеринбург».
В свободное время Анастасия увлекается забегами и марафонами и пополняет «медальницу». Ее любимая дистанция – 10 км. Настя планирует расширять географию забегов на всю страну.
Евдокия Бобрихина, 20 лет
Евдокия отучилась в колледже «Стиль» на фотографа. Девушка любит кататься на лошадях. В прошлом году она получила права на управление мотоциклом, а теперь мечтает его приобрести.
Девушка не только фотографирует, но и преподает фотосъемку школьникам. В работе она ценит любой новый опыт, поэтому однажды даже отправилась в фольклорную экспедицию.
Милана Громогласова, 18 лет
Милана учится в Институте экономики и управления Уральского федерального университета по специальности «международный и корпоративный менеджмент».
В свободное время девушка обожает заниматься современной хореографией и йогой. Сейчас Милана работает моделью и мечтает больше путешествовать.
Софья Жабунина, 21 год
Софья учится Уральском государственном юридическом университете по специальности «судебная деятельность». Участница 10 лет занималась бальными танцами, самостоятельно научилась рисовать, изучила английский, а теперь осваивает французский.
В спорте Софья предпочитает сквош и падел. В будущем хочет попробовать себя в качестве психолога.
Виктория Ладейщикова, 19 лет
Виктория учится в Уральском государственном экономическом университете по направлению «бизнес аналитика». Увлекается моделингом и профессионально занимается спортом. Виктория входит в сборную вуза по ГТО, у нее 1 разряд по легкой атлетике.
На конкурс «Мисс Екатеринбург» Виктория решила отправиться ради приобретения нового опыта и знаний.
Екатерина Максутова, 25 лет
Катерина окончила Уральский государственный экономический университет по направлению «технология продукции и организация ресторанного бизнеса». Свою профессию она выбрала по любви и не хочет останавливаться на достигнутом.
Сейчас Екатерина работает технологом производства в ресторане, а в свободное время совершенствует мастерство кондитера. Девушка обожает путешествовать.
Виктория Малахова, 22 года
Виктория выучилась на биолога в Уральском федеральном университете. Сейчас она изучает корейский и работает в онлайн-школе корейского языка.
В качестве хобби Виктория ведет блог, посвященный самым острым блюдам корейской кухни. Но из Екатеринбурга переезжать никуда не хочет, так любит его всей душой.
Наталья Маскайкина, 21 год
Наталья получила диплом стилиста-модельера в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты.
Наталья ведет активный образ жизни, занимается йогой и ходит в спортзал. Сейчас она работает в промышленной сфере. В жизни вдохновляется стилем и эстетикой, в свободное время участвует в фотосессиях и модных показах.
Алиса Миллер, 20 лет
Алиса с отличием окончила школу искусств, отучилась в Свердловском колледже искусств и культуры на хореографическом отделении. В этом году она поступила в Уральский государственный педагогический университет, чтобы продолжить обучение хореографии на новом уровне.
В детстве Алиса играла на фортепиано и гитаре, а в студенческие годы учила зарядке малышей в детском саду. Девушка очень любит путешествовать и покорять горы, одним из самых запоминающихся походов был подъем на Конжак.
Анастасия Мисько, 24 года
Анастасия отучилась в Уральском государственном юридическом университете по направлению «судебная и прокурорская деятельность».
Настя развивает карьеру юриста и параллельно руководит модельной школой. Любит готовить, но ради конкурса похудела на 20 килограммов.
Елизавета Павленко, 20 лет
Елизавета учится в Уральском государственном юридическом университете по специальности по направлению «судебная и прокурорская деятельность».
На работе Лиза активно участвует в развитии среднего профессионального образования, а в будущем мечтает пойти в политику.
Анастасия Пантелеева, 22 года
Анастасия окончила Уральский государственный педагогический университет, в котором изучала английский и испанский языки. До этого она шесть лет отдала журналистике.
Сейчас Анастасия преподает английский. Девушка уверена: можно быть и красивой, и умной, даже если ты – блондинка. Настя любит активный отдых, она умеет стрелять и побывала на Северном Полюсе.
Карина Сафина, 20 лет
Карина учится в Уральском федеральном университете по направлению «методика преподавания иностранных языков». Участница конкурса шесть лет работает моделью, второй год изучает английский и китайский.
Параллельно с учебой Карина работает репетитором – преподает английский школьникам. Девушка мечтает стать переводчиком-синхронистом, чтобы помогать бизнесу в международных переговорах.
Ирина Титова, 23 года
Ирина окончила Уральский федеральный университет по направлению «международный корпоративный менеджмент».
Девушка уже спланировала жизнь на ближайшие 10 лет. Она хочет развивать карьеру и бизнес, построить семью и родить детей. Ирина признается, что в достижении целей ей помогают дисциплина и спорт.
Дарина Ткаченко, 18 лет
Дарина учится в Уральском государственном экономическом университете серьезной специальности – «государственное и муниципальное управление».
Девушка владеет английским и сейчас учит немецкий. Для души она освоила профессиональный визаж. Любит спорт, стиль и музыку. Дарина окончила музыкальную школу, играет на фортепиано.
Лика Чебакова, 23 года
Лика окончила Уральский федеральный университет по специальности «общая психология». Работает управляющей на крупном производстве картин.
Лике многое интересно и она идет туда, куда зовет сердце. Девушка каждый день ходит в спортзал и регулярно плавает в бассейне.
Варвара Шеховцова, 20 лет
За плечами у Вари золотая медаль и 11 лет в народных танцах. Сейчас она учится на экономиста в Уральском федеральном университете.
Чтобы стать востребованным специалистом, девушка изучает английский и программирование в сфере анализа данных.
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