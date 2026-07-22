В финал конкурса попали 19 девушек. Фото: соцсети участниц

До финала конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2026» остается всего 10 дней. В этом годы событие состоится в 29-й раз. За звание главной красавицы города и заветную корону поборются 19 девушек. Финал конкурса пройдет 1 августа, в День города. На нем зрители узнают имя победительницы. А пока на официальном сайте конкурса стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий». Рассказываем и показываем, кто попал в финал конкурса.

Мария Агзамова, 18 лет

Мария Агзамова снимается для обложек французских журналов. Фото: Игорь Усенко

Мария учится в Уральском колледже строительства архитектуры и предпринимательства. Мечтает стать дизайнером, а пока учится, увлекается модельным бизнесом. Ее фото уже напечатали на обложках парижского журнала MOEVIR и GMARO. Судя по соцсетям, у девушки есть молодой человек.

Финалистка мечтает стать дизайнером. Фото: соцсети участницы

Восемь лет Мария отдала современной хореографии, изучала иностранную культуру и английский, а сейчас увлекается программами для веб- и интерьерного дизайна.

Виктория Белоусова, 18 лет

Виктория Белоусова хочет стать бизнес-аналитиком. Фото: Игорь Усенко

Виктория учится в Уральском федеральном университете по специальности «бизнес-информатика». Девушка 11 лет занималась фигурным катанием, а теперь танцует в группе поддержки ХК «Автомобилист».

Девушка занимается черлидингом. Фото: соцсети участницы

Виктория увлекалась рисованием и вокалом, но профессионально развиваться решила в бизнес-аналитике.

Анастасия Бельтюкова, 25 лет

Анастасия Бельтюкова увлекается бегом. Фото: Игорь Усенко

В 2018 году Анастасия окончила Гуманитарный университет по специальности «управление персоналом». Сейчас она занимается продвижением бренда одежды, а также ведет свой бог, где у нее 5 000 подписчиков. В соцсетях она активно рассказывает и об участии в конкурсе «Мисс Екатеринбург».

Девушка ведет свой блог. Фото: соцсети участницы

В свободное время Анастасия увлекается забегами и марафонами и пополняет «медальницу». Ее любимая дистанция – 10 км. Настя планирует расширять географию забегов на всю страну.

Евдокия Бобрихина, 20 лет

Евдокия Бобрихина увлекается фотографией. Фото: Игорь Усенко

Евдокия отучилась в колледже «Стиль» на фотографа. Девушка любит кататься на лошадях. В прошлом году она получила права на управление мотоциклом, а теперь мечтает его приобрести.

Девушка любит отдых на природе. Фото: соцсети участницы

Девушка не только фотографирует, но и преподает фотосъемку школьникам. В работе она ценит любой новый опыт, поэтому однажды даже отправилась в фольклорную экспедицию.

Милана Громогласова, 18 лет

Милана Громогласова заниматься хореографией. Фото: Игорь Усенко

Милана учится в Институте экономики и управления Уральского федерального университета по специальности «международный и корпоративный менеджмент».

Милана работает моделью. Фото: соцсети участницы

В свободное время девушка обожает заниматься современной хореографией и йогой. Сейчас Милана работает моделью и мечтает больше путешествовать.

Софья Жабунина, 21 год

Девушка увлекается паделом и сквошем. Фото: Игорь Усенко

Софья учится Уральском государственном юридическом университете по специальности «судебная деятельность». Участница 10 лет занималась бальными танцами, самостоятельно научилась рисовать, изучила английский, а теперь осваивает французский.

Софья Жабунина мечтает стать психологом. Фото: соцсети участницы

В спорте Софья предпочитает сквош и падел. В будущем хочет попробовать себя в качестве психолога.

Виктория Ладейщикова, 19 лет

Виктория Ладейщикова - профессиональная спортсменка. Фото: Игорь Усенко

Виктория учится в Уральском государственном экономическом университете по направлению «бизнес аналитика». Увлекается моделингом и профессионально занимается спортом. Виктория входит в сборную вуза по ГТО, у нее 1 разряд по легкой атлетике.

Девушка увлекается моделингом. Фото: соцсети участницы

На конкурс «Мисс Екатеринбург» Виктория решила отправиться ради приобретения нового опыта и знаний.

Екатерина Максутова, 25 лет

Екатерина Максутова развивается в ресторанном бизнесе. Фото: Игорь Усенко

Катерина окончила Уральский государственный экономический университет по направлению «технология продукции и организация ресторанного бизнеса». Свою профессию она выбрала по любви и не хочет останавливаться на достигнутом.

Девушка осваивает мастерство кондитера. Фото: соцсети участницы

Сейчас Екатерина работает технологом производства в ресторане, а в свободное время совершенствует мастерство кондитера. Девушка обожает путешествовать.

Виктория Малахова, 22 года

Виктория Малахова выучилась на биолога. Фото: Игорь Усенко

Виктория выучилась на биолога в Уральском федеральном университете. Сейчас она изучает корейский и работает в онлайн-школе корейского языка.

Финалистка ведет свой блог. Фото: соцсети участницы

В качестве хобби Виктория ведет блог, посвященный самым острым блюдам корейской кухни. Но из Екатеринбурга переезжать никуда не хочет, так любит его всей душой.

Наталья Маскайкина, 21 год

Наталья Маскайкинап олучила диплом стилиста-модельера. Фото: Игорь Усенко

Наталья получила диплом стилиста-модельера в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты.

Девушка участвует в фотосессиях и модных показах. Фото: соцсети участницы

Наталья ведет активный образ жизни, занимается йогой и ходит в спортзал. Сейчас она работает в промышленной сфере. В жизни вдохновляется стилем и эстетикой, в свободное время участвует в фотосессиях и модных показах.

Алиса Миллер, 20 лет

Алиса Миллер увлекается хореографией. Фото: Игорь Усенко

Алиса с отличием окончила школу искусств, отучилась в Свердловском колледже искусств и культуры на хореографическом отделении. В этом году она поступила в Уральский государственный педагогический университет, чтобы продолжить обучение хореографии на новом уровне.

Финалистка увлекается игрой на музыкальных инструментах и путешествиями. Фото: соцсети участницы

В детстве Алиса играла на фортепиано и гитаре, а в студенческие годы учила зарядке малышей в детском саду. Девушка очень любит путешествовать и покорять горы, одним из самых запоминающихся походов был подъем на Конжак.

Анастасия Мисько, 24 года

Анастасия Мисько хочет стать юристом. Фото: Игорь Усенко

Анастасия отучилась в Уральском государственном юридическом университете по направлению «судебная и прокурорская деятельность».

Анастасия руководит модельной школой. Фото: соцсети участницы

Настя развивает карьеру юриста и параллельно руководит модельной школой. Любит готовить, но ради конкурса похудела на 20 килограммов.

Елизавета Павленко, 20 лет

Елизавета Павленко мечтает пойти в политику. Фото: Игорь Усенко

Елизавета учится в Уральском государственном юридическом университете по специальности по направлению «судебная и прокурорская деятельность».

Девушка учиьтся по направлению «судебная и прокурорская деятельность». Фото: соцсети участницы

На работе Лиза активно участвует в развитии среднего профессионального образования, а в будущем мечтает пойти в политику.

Анастасия Пантелеева, 22 года

Анастасия Пантелеева преподает английский. Фото: Игорь Усенко

Анастасия окончила Уральский государственный педагогический университет, в котором изучала английский и испанский языки. До этого она шесть лет отдала журналистике.

Настя любит активный отдых. Фото: соцсети участницы

Сейчас Анастасия преподает английский. Девушка уверена: можно быть и красивой, и умной, даже если ты – блондинка. Настя любит активный отдых, она умеет стрелять и побывала на Северном Полюсе.

Карина Сафина, 20 лет

Карина Сафина шесть лет работает моделью. Фото: Игорь Усенко

Карина учится в Уральском федеральном университете по направлению «методика преподавания иностранных языков». Участница конкурса шесть лет работает моделью, второй год изучает английский и китайский.

Карина занимается репетиторством. Фото: соцсети участницы

Параллельно с учебой Карина работает репетитором – преподает английский школьникам. Девушка мечтает стать переводчиком-синхронистом, чтобы помогать бизнесу в международных переговорах.

Ирина Титова, 23 года

Ирина Титова хочет развивать карьеру и бизнес и построить крепкую семью. Фото: Игорь Усенко

Ирина окончила Уральский федеральный университет по направлению «международный корпоративный менеджмент».

Финалистка спланировала жизнь на ближайшие 10 лет. Фото: соцсети участницы

Девушка уже спланировала жизнь на ближайшие 10 лет. Она хочет развивать карьеру и бизнес, построить семью и родить детей. Ирина признается, что в достижении целей ей помогают дисциплина и спорт.

Дарина Ткаченко, 18 лет

Дарина Ткаченко увлекается музыкой. Фото: Игорь Усенко

Дарина учится в Уральском государственном экономическом университете серьезной специальности – «государственное и муниципальное управление».

Девушка освоила профессиональный визаж. Фото: соцсети участницы

Девушка владеет английским и сейчас учит немецкий. Для души она освоила профессиональный визаж. Любит спорт, стиль и музыку. Дарина окончила музыкальную школу, играет на фортепиано.

Лика Чебакова, 23 года

Лика Чебакова работает управляющей на крупном производстве картин. Фото: Игорь Усенко

Лика окончила Уральский федеральный университет по специальности «общая психология». Работает управляющей на крупном производстве картин.

Девушка увлекается спортом. Фото: соцсети участницы

Лике многое интересно и она идет туда, куда зовет сердце. Девушка каждый день ходит в спортзал и регулярно плавает в бассейне.

Варвара Шеховцова, 20 лет

Варвара Шеховцова учится на экономиста. Фото: Игорь Усенко

За плечами у Вари золотая медаль и 11 лет в народных танцах. Сейчас она учится на экономиста в Уральском федеральном университете.

Девушка изучает английский и программирование. Фото: соцсети участницы

Чтобы стать востребованным специалистом, девушка изучает английский и программирование в сфере анализа данных.

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