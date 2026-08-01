«Мисс Екатеринбург-2026» Варвара Шеховцова на протяжении года будет представлять Екатеринбург на значимых мероприятиях Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города. Обладательницей титула «Мисс Екатеринбург-2026» стала Варвара Шеховцова. Корону ей передала Зоя Белоногова - победительница конкурса в прошлом году. По традиции корону на голову девушки надел мэр уральской столицы Алексей Орлов. Помимо почетного звания, Варвара Шеховцова получила главный приз – поездку в Пекин на Китайскую неделю моды (China Fashion Week).

Новая королева Варвара Шеховцова стала официальным лицом столицы Урала и на протяжении года будет представлять Екатеринбург на значимых мероприятиях.

Финал проходил в Историческом сквере. Болельщики пришли с зонтиками и плакатами в поддержку участниц Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ-2026»

Варваре Шеховцовой 20 лет. За плечами у нее золотая медаль и 11 лет в народных танцах. Сейчас она учится на экономиста в Уральском федеральном университете. Чтобы стать востребованным специалистом, девушка изучает английский и программирование в сфере анализа данных.

Помимо титула и короны Варвара Шеховцова получила приз – поездку в Пекин на Китайскую неделю моды Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

КАК ПРОШЕЛ ФИНАЛ КОНКУРСА

В этом году конкурс проводился уже в 29-й раз. Заявки на участие подали 327 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Основными требованиями к претенденткам были незамужний статус и наличие не только привлекательной внешности, но и индивидуальности.

За титул «Мисс Екатеринбург 2026» в финале боролись 18 участниц Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

До финала дошли 18 участниц. Примечательно, что с 2025 года организаторы конкурса отказались от строгих запретов на неформальные элементы внешности, поэтому среди конкурсанток были девушки с пирсингом и татуировками. В течение двух месяцев финалистки интенсивно готовились к заключительному шоу: обучались дефиле, посещали танцевальные занятия, тренинги с психологом, фитнес, а также интеллектуальные сессии. Финал конкурса традиционно состоялся в День города, который в этом году был перенесен с 16 на 1 августа. Несмотря на дождливую и хмурую погоду, на сцене было жарко: девушки дефилировали в ярких вечерних платьях и в строгих костюмах. Одно из дефиле проходило под песни культовой группы «Наутилус Помпилиус».

Финал конкурса был ярким шоу Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Презентовать себя им предстояло не только перед членами жюри, но и перед сотнями горожан – уже четвертый год финал делают открытым для широкой публики. Многие близкие конкурсанток пришли поддержать их - принесли яркие плакаты и громко кричали их имена.

Участницы даже примерили баскетбольную форму, взяли в руку помпоны и станцевали вместе с лисом - маскотом баскетбольной команды УГМК.

Титул «Мисс зрительских симпатий» заняли сразу две девушки - Милана Громогласова и Алиса Миллер. Вторая вице «Мисс-Екатеринбург» Анастасия Бельтюкова, первая вице «Мисс Екатеринбург» Мария Агзамова.