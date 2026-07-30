«Говорили, что я получу дочь по кусочкам»: завершены поиски студентки, пропавшей три дня назад

Спустя трое суток Анастасию нашли в Перми. Фото: читатель "КП"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершены поиски 21-летней Анастасии Сандыревой, которая пропала днем 27 июля в Екатеринбурге. Девушка живет с родителями и учится на графического дизайнера в УрГЭУ. Студентка вышла из дома и взяла с собой крупную сумму денег и ювелирные украшения. Ранее она не пропадала и всегда была на связи с родными.

Близкие Анастасии были уверены, что она попала попала под влияние мошенников. Матери девушки - Татьяне, начали поступать угрозы от неизвестных.

- В течение нескольких дней мне писали и звонили мошенники. Присылали видео, сгенерированное нейросетью, где Настя сидит с заклеенным ртом, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Татьяна. - Когда я перестала выходить на связь, мне писали, что я «получу дочь по кусочкам».

Поисками девушки занимались волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники ОП №6. По данным добровольцев, девушка перемещалась по Свердловской области: 29 июля ее заметили в Нижнем Тагиле. А в ночь на 30 июля Анастасия была найдена живой в соседнем регионе.

- Девушку нашли ночью в Перми. Волонтеры пермского отряда передали Анастасию местным сотрудникам МВД, затем за ней приехали полицейские из Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизеАлерт».

По словам Татьяны, с ее дочерью сейчас все хорошо, но она сильно истощена и напугана. Сейчас студентку везут домой в Екатеринбург.

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