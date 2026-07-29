«Мама не находит себе места в беспокойстве за дочь»: подробности поисков студентки, пропавшей с драгоценностями

Анастасия перестала выходить на связь днем 27 июля. Из дома она забрала деньги и ювелирные украшения. Фото: читатель "КП"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области продолжаются поиски 21-летней Анастасии Сандыревой. Напомним, девушка живет в Екатеринбурге, учится на втором курсе в УрГЭУ. Днем 27 июля она и перестала выходить на связь. С собой она взяла деньги и ювелирные украшения. Близкие девушки беспокоятся, что она могла стать жертвой мошенников. Ее поисками занимаются сотрудники ОП №6, а также волонтеры «ЛизыАлерт»

- Раньше Настя никогда не пропадала, всегда была на связи с близкими, что побудило ее сейчас уйти из дома - неизвестно. Родные предполагают, что она могла попасть в беду. Уже сутки мама не находит себе места в беспокойстве за дочь, - сообщают волонтеры.

Как ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» подруги девушки, после исчезновения Анастасии ее родителям начали поступать угрозы. Неизвестные прислали видео, сгенерированное нейросетью: на нем студентка сидит с заклеенным пластырем ртом. Однако, по данным поисковиков, Анастасия перемещается по Свердловской области.

Ориентировка на Анастасию. Фото: "ЛизаАлерт"

- Пришло свидетельство, что девушку видели в Нижнем Тагиле, потом она могла поехать в сторону Серова. Если кто-то ее видел, пожалуйста, звоните на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112, - сообщили «КП-Екатеринбург» поисковики.

Анастасия плотного телосложения и ростом 167 сантиметров. У нее русые короткие волосы и карие глаза. Девушка носит очки. К сожалению, пока не удалось установить одежду, в которой была Анастасия на момент исчезновения.

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