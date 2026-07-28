«Прислали родителям видео, где Настя с заклеенным ртом»: в Екатеринбурге студентка пропала при странных обстоятельствах

Девушка ушла из дома днем 27 июля. Фото: читатель "КП"/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вторые сутки разыскивают 21-летнюю Анастасию Сандыреву. Девушка вышла из дома днем 27 июля и перестала выходить на связь. С собой она взяла деньги и ювелирные изделия. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали подруги Анастасии.

- Мы узнали об исчезновении Насти от ее мамы Татьяны. Она написала нам и просила о помощи с распространением информации. Ее родители очень переживают, им начали поступать угрозы от неизвестных. Вчера им отправили видео, сгенерированное ИИ. На нем Настя сидит с заклеенным ртом, - поделились с «КП-Екатеринбург» подруги пропавшей.

Девушки говорят, что Анастасия - спокойный и скромный человек. Сейчас она учится в УрГЭУ на графического дизайнера.

Ориентировка на Анастасию. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисками Анастасии занимаются сотрудники ОП №8 и волонтеры «ЛизыАлерт». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сейчас полицейские устанавливают местоположение девушки, идет проверка.

- Раньше Настя никогда не пропадала, всегда была на связи с близкими, что побудило ее сейчас уйти из дома - неизвестно. Родные предполагают, что она могла попасть в беду. Уже сутки мама не находит себе места в беспокойстве за дочь, - сообщили волонтеры.

КОНКРЕТНО

Анастасия плотного телосложения и ростом 167 сантиметров. У нее русые короткие волосы, карие глаза. Девушка носит очки. К сожалению, пока не удалось установить одежду, в которой была Анастасия на момент исчезновения.

Если вам известно местонахождение Анастасии Сандыревой, обратитесь в полицию по номеру 83433564208 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 88007005452.

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