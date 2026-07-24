Учительницу, оправданную за подготовку заказного убийства бывшего мужа, ждет новый суд

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Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке Наталье Исаевой, обвиняемой в покушении на организацию заказного убийства бывшего сожителя Олега Дорошенко. По версии следствия, в апреле 2025 года учительница английского языка перевела 277 тысяч рублей знакомому Кириллу Кизелеву. Однако «киллер» осмелился лишь шантажировать потенциальную жертву и попросил у мужчины 100 тысяч рублей.
Узнав о планах бывшей, Олег Дорошенко обратился в полицию и Наталью задержали.
Женщина провела полгода в СИЗО, после чего Кировский районный суд оправдал ее на основании вердикта коллегии присяжных. В 2026 году уголовное дело направили на новое рассмотрение, по итогам которого учительницу вновь признали невиновной за отсутствием доказанности события.
Прокуратура не согласилась с таким исходом и вновь потребовала отменить приговор, ссылаясь на нарушения. Сообщалось, что среди прочего один из присяжных знал об истории Натальи Исаевой после просмотра выпуска ток-шоу «Пусть говорят».
– Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда по итогам апелляционного рассмотрения отменила оправдательный приговор в связи с допущенными судом первой инстанции процессуальными нарушениями при рассмотрении дела. Уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в Кировский районный суд, но иным составом суда, – сообщили в пресс-службе инстанции.
Напомним, что в январе 2025 года Олег Дорошенко напал на пожилого отца Натальи Исаевой.
Видео: предоставлено Антоном Мазовым
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