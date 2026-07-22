Присяжный смотрел «Пусть говорят»: почему учительницу, дважды оправданную за поиск киллера для бывшего, хотят судить заново

Присяжные дважды оправдали Наталью Исаеву, но прокуратура и ее бывший сожитель не согласны с таким исходом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга потребовала отменить оправдательный приговор 44-летней учительнице английского языка Наталье Исаевой, обвиняемой в попытке организовать заказное убийство своего бывшего сожителя Олега Дорошенко.

По версии следствия, в апреле 2025 года Наталья Исаева заплатила 277 тысяч рублей знакомому Кириллу Кизелеву за расправу над мужчиной. Однако «киллер» попытался шантажировать жертву и попросил у Олега Дорошенко 100 тысяч рублей. Узнав о планах матери своего ребенка, екатеринбуржец обратился в полицию.

В начале мая Наталью взяли под стражу, в изоляторе она провела полгода. После чего ее оправдали, но позже приговор был отменен. Но и при повторном рассмотрении дела коллегия присяжных единогласно признала женщину невиновной за отсутствием доказанности события.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в апелляционной жалобе надзорное ведомство перечислило ряд нарушений, которые, по мнению государственного обвинителя, повлияли на коллегию присяжных. В их числе эмоциональные реплики, некорректная формулировка вопросов и обсуждение личной жизни пары.

Кроме этого сообщалось, что один из присяжных смотрел выпуск программы «Пусть говорят», посвященный истории Натальи Исаевой.

– Просим отменить приговор и направить его на новое рассмотрение в другом составе суда, – отметила государственный обвинитель во время заседания в Свердловском областном суде. – На вынесение вердикта повлияли нарушения, в том числе со стороны председательствующего.

Судебное заседание продолжится 24 июля. Наталья Исаева отказалась участвовать в процессе, а Олег Дорошенко поддержал позицию прокуратуры и попросил направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Напомним, что в январе 2025 года Олег Дорошенко напал на пожилого отца Натальи Исаевой. Камера домофона зафиксировала, как мужчина ударил пенсионера.

Учительница из Екатеринбурга заказала мужа киллеру после того, как он избил ее отца Видео: предоставлено Антоном Мазовым

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