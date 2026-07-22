Присяжный смотрел «Пусть говорят»: почему учительницу, дважды оправданную за поиск киллера для бывшего, хотят судить заново

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга потребовала отменить оправдательный приговор 44-летней учительнице английского языка Наталье Исаевой, обвиняемой в попытке организовать заказное убийство своего бывшего сожителя Олега Дорошенко.
По версии следствия, в апреле 2025 года Наталья Исаева заплатила 277 тысяч рублей знакомому Кириллу Кизелеву за расправу над мужчиной. Однако «киллер» попытался шантажировать жертву и попросил у Олега Дорошенко 100 тысяч рублей. Узнав о планах матери своего ребенка, екатеринбуржец обратился в полицию.
В начале мая Наталью взяли под стражу, в изоляторе она провела полгода. После чего ее оправдали, но позже приговор был отменен. Но и при повторном рассмотрении дела коллегия присяжных единогласно признала женщину невиновной за отсутствием доказанности события.
Как стало известно «КП-Екатеринбург», в апелляционной жалобе надзорное ведомство перечислило ряд нарушений, которые, по мнению государственного обвинителя, повлияли на коллегию присяжных. В их числе эмоциональные реплики, некорректная формулировка вопросов и обсуждение личной жизни пары.
Кроме этого сообщалось, что один из присяжных смотрел выпуск программы «Пусть говорят», посвященный истории Натальи Исаевой.
– Просим отменить приговор и направить его на новое рассмотрение в другом составе суда, – отметила государственный обвинитель во время заседания в Свердловском областном суде. – На вынесение вердикта повлияли нарушения, в том числе со стороны председательствующего.
Судебное заседание продолжится 24 июля. Наталья Исаева отказалась участвовать в процессе, а Олег Дорошенко поддержал позицию прокуратуры и попросил направить уголовное дело на новое рассмотрение.
Напомним, что в январе 2025 года Олег Дорошенко напал на пожилого отца Натальи Исаевой. Камера домофона зафиксировала, как мужчина ударил пенсионера.
Видео: предоставлено Антоном Мазовым
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