Наталья Исаева отдала все сбережения незнакомцу, который обещал «решить» вопрос Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге завершилось громкое дело, которое длилось больше года. Репетитора иностранных языков Наталью Исаеву дважды обвиняли в организации покушения на убийство ее бывшего сожителя. И дважды коллегия присяжных выносила единогласный оправдательный вердикт.

Но за этими скупыми юридическими формулировками стоит история женщины, которая просто хотела спасти себя и свою дочь.

НАЧАЛО КОШМАРА

С Олегом Дорошенко Наталья познакомилась больше десяти лет назад. Отношения быстро переросли в совместную жизнь, а затем - в постоянный страх. По словам самой Исаевой и ее родителей, мужчина был ревнивым и вспыльчивым. Он поднимал руку на Наталью, а после рождения дочери стало только хуже. Пара рассталась, но бывший не оставил женщину в покое.

Он звонил по ночам, кричал в трубку угрозы. Приходил к дому, стучал в двери. Дочь, которая росла в этой атмосфере постоянного напряжения, боялась засыпать без света. Исаева несколько раз обращалась в полицию - писала заявления, объясняла ситуацию. Но, как она позже рассказывала на суде, реальной помощи это не принесло.

Последней каплей стал инцидент в январе 2025 года. Тогда, по версии защиты, Дорошенко напал на 70-летнего отца Натальи. Камера домофона засняла, как Олег ударил пенсионера, от чего тот упал на спину. Мужчину спас вмешавшийся сосед. Для Натальи это стало точкой невозврата, и она решилась на отчаянный шаг.

Учительница из Екатеринбурга заказала мужа киллеру после того, как он избил ее отца Видео: предоставлено Антоном Мазовым

«КИЛЛЕР» ПО ИМЕНИ КИРИЛЛ

В апреле Наталья узнала от подруги о мужчине, который может «разобраться» с Олегом. Речь шла о некоем Кирилле, который стал уверять учительницу, что угомонит пыл бывшего. В том числе при помощи силовых методов. Ценник за «разговор по-мужски» Кирилл выставил в 400 тысяч. Но таких денег у Натальи не было, с горем пополам она наскребла лишь 277.

После перевода денег Исаева даже принялась спрашивать: «А что делать, если меня вызовут на допрос?» А Кирилл не придумал ничего умнее, чем ответить: «Ни в коем случае не сознавайтесь!»

Однако никого убивать или даже пугать горе-киллер не собирался. «Решалой» местного разлива оказался ранее судимый за мошенничество Кирилл Кизелев. Получив деньги от Натальи, он сразу же принялся звонить Олегу Дорошенко. Но не чтобы запугать, а с целью шантажа.

– Я сначала подумал, что это мошенники, - вспоминает Олег Дорошенко. – Розыгрыш какой-то… А он мне: «Мне тебя заказали». Мы встретились, сели в машину поговорить. Я даже не сразу поверил, что Наталья способна на такое.

Кизелев надеялся получить от Олега еще 100 тысяч рублей. Но Дорошенко обратился в полицию и Кирилла вызвали на допрос. Там он признался, что даже оружия в руках не держал. И убивать никого не хотел. Чтобы убедиться, что «киллер» не лжет, полиция предложили сфотографировать лежащего на земле Дорошенко. То есть выставить все так, что заказ выполнен. И посмотреть на реакцию Натальи. Кирилл сообщил ей, что убил Олега, после чего закатал труп в бетон и утопил в озере. Не прошло и суток, как Исаеву задержали и предъявили обвинение.

Государственный обвинитель просила присяжных признать Наталью виновной без снисхождения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОЛГОДА В КАМЕРЕ С УБИЙЦАМИ

В майские праздники 2025 года Наталью арестовали. Женщину, которая всю жизнь проработала репетитором, воспитывала двоих детей и никогда не имела проблем с законом, отправили в следственный изолятор.

Обвинение было тяжелым - организация приготовления к убийству по найму. До 15 лет тюрьмы. Многие еще до суда вынесли ей приговор. Вдобавок соседкой по камере оказалась Вероника Наумова - опекунша, убившая 5-летнего малыша Далера.

Осенью уголовное дело поступило в суд. Казалось, что вопрос лишь в суровости наказания, а не в его неотвратимости. Но коллегия присяжных поверила словам Исаевой. Единогласный вердикт, шесть голосов - «невиновна». Наталья разрыдалась еще будучи под стражей. Ее отпустили. Тем же вечером она вернулась домой и обняла маленькую дочку.

Казалось, ее кошмар закончился. Однако прокуратура не согласилась с приговором, дело направили на новое рассмотрение. Исаевой снова пришлось доказывать свою невиновность.

В июне 2026 года история повторилась. Вторая коллегия присяжных, как и первая, единогласно - шесть голосов против нуля - признала Наталью Исаеву невиновной. Суд снова постановил, что женщина имеет право на реабилитацию. Это значит, что государство признает: ее преследование было ошибкой.

Сейчас у Натальи и Олега продолжается гражданский процесс по определению порядка общения с дочерью Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ожидании вердикта женщину трясло от страха. Уже потом она призналась, что пришла на оглашение в той же самой кофте, которая была у нее в ноябре. Единственная вещь, сохраненная из изолятора. Теперь Наталья считает ее счастливой.

Адвокаты Исаевой назвали это решение историческим для судебной практики региона - дважды оправдать человека по столь тяжкой статье, да еще и после обжалования, случается крайне редко.

В Екатеринбурге вновь оправдали учительницу, искавшую киллера для бывшего

СКАЗАНО

Прокуратура не согласилась с волей присяжных

Евгения КРОТОВА, адвокат Натальи Исаевой:

- Повторное единогласное решение присяжных окончательно подтверждает несостоятельность версии следствия.

Суд проходил в крайне напряженной и нервной обстановке для защиты. Ключевой свидетель, так называемый киллер, систематически игнорировал вызовы, из-за чего его пришлось доставлять в заседание принудительно (приводом). Кроме того, суд воспользовался правом и отказал в оглашении ряда доказательств невиновности Исаевой Натальи под предлогом их «неотносимости к делу». Даже в таких условиях присяжные сочли вину недоказанной.

Сразу после оглашения вердикта государственный обвинитель открыто заявил стороне защиты: «Мы встретимся в третий раз». Это прямо свидетельствует о том, что прокуратура не согласна с волей присяжных и планирует вновь обжаловать решение присяжных и оправдательный приговор в апелляционной инстанции.

Мать Натальи не смогла сдержать слез, когда услышала вердикт присяжных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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