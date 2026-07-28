На площади 1905 года пройдет турнир по паделу

В турнире могут принять участие как новички, так и профессиональные спортсмены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в День города – 1 августа – на площади 1905 года состоится турнир по паделу. Соревнования пройдут в рамках проекта «Лето на площади» с 09:00 до 18:00.

Принять участие в турнире можно независимо от уровня подготовки – для участников подготовили три категории: новички, любители и профи. Победителей ждут памятные медали и подарки.

– Участие – бесплатное. Можно прийти со своим инвентарем или взять ракетки и мячи напрокат прямо на площадке. Прежде всего стоит ориентироваться на погоду: по технике безопасности играть на мокром от дождя покрытии нельзя, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Часть кортов уже готова. Их монтируют на специальном основании, чтобы не повредить брусчатку. Покрытие из искусственной травы обеспечивает правильный отскок мяча, а рядом с кортами оборудуют раздевалки, зоны отдыха и фудкорт.

Напомним, что всего на площади 1905 года установят четыре падел-корта. Место для любителей активного отдыха будет работать до конца сентября. Падел-корты будут работать по предварительной записи. Как и в случае с Катком на площади, часть сеансов по будням будет бесплатной. Генеральный партнером проекта и турнира стал девелопер «Практика».

1 августа Екатеринбург отпразднует свое 303-летие. Главными хедлайнерами стали рэпер Тимати, певец Niletto, исполнитель хитов «Let's Go» и «Femme Like U» K-Maro, а также легенды уральского рока Сергей Бобунец, Настя Полева и Александр Пантыкин.