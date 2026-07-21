Главными хедлайнерами Дня города стали Niletto и Тимати. Фото: Алексей БУЛАТОВ/Даниил ОПАРИН/Ксения КРИВОЩЕКОВА Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

1 августа Екатеринбург отпразднует свое 303-летие. Главными хедлайнерами стали рэпер Тимати, певец Niletto, исполнитель хитов «Let's Go» и «Femme Like U» K-Maro, а также легенды уральского рока Сергей Бобунец, Настя Полева и Александр Пантыкин. Кроме концертов, горожан ждет множество интересных мероприятий и красочный фейерверк. Рассказываем, где они пройдут.

Программа Дня города-2026 в Историческом сквере

С 11:00 до 17:00 – фестиваль экскурсий «Кто мы». Тематические пешеходные экскурсии будут посвящены истории города, его основателям и знаковым местам.

С 12:00 до 19:00 – будет работать пространство «Горожане», где жители города будут петь и танцевать, рассказывать истории, мастерить, делиться воспоминаниями и создавать арт объекты.

В 12:00 – церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину на Площади Труда. В ней примет участие Глава города Алексей Орлов.

В 12:30 – состоится официальная церемония открытия Дня города.

Сергей Бобунец выступит на Плотинке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 13:30 – традиционная «Городская свадьба». Во время торжественной регистрации брака сразу 25 пар создадут свои семьи.

В 14:00 – на сцене на Плотинке начнется фестиваль духовых оркестров.

В 18:30 – открытый финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». В этом году он состоится уже в 29-й раз. Зрители узнают, кто из 19 участниц станет главной красавицей города и получит заветную корону.

В 20:30 – гала-концерт, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. На нем выступят «дедушка Уральского Рока» Александр Пантыкин и группа «Урфин Джюс» первая леди русского рока Настя Полева и экс-солист группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.

Салют в День города-2026 в Екатеринбурге: где и во сколько

В 22:30 – празднование Дня города завершится красочным фейерверком над акваторией Городского пруда.

Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге 2026

Мероприятия фестиваля, который продлится 1 и 2 августа, также стали частью праздничной программы Дня города.

Тимати выступит в Екатеринбурге впервые за восемь лет Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На концерте выступят: певец из Екатеринбурга Niletto, прославившийся хитами «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Не вспоминай», «Худи» и другими; рэпер Тимати (последний раз он выступал в Екатеринбурге аж в 2018 году); канадский певец K-Maro (под его хиты «Let's Go» и «Femme Like U» зажигает не одно поколение), а также исполнитель Vonamour, прославившийся авторскими переработками известных треков (ремикс «Кукла» с «Дискотекой Аварией», «Слезы» с Zivert и «Широка река» с Надеждой Кадышевой).

На фестивале также пройдут международные турниры по баскетболу 3×3 и мини футболу, шоу по кикбоксингу и турниры по единоборствам.

Зрители увидят соревнования по паделу, состязания в «РМК Экстрим» по самокату, скейтборду и BMX и выставку легендарных гоночных автомобилей. Гостей ждут встречи с известными спортсменами, мастер классы и зоны для детей.

Более подробная программа и расписание мероприятий в ближайшее время появятся на официальном сайте фестиваля «Эенергия РМК».

В завершение праздника горожан и гостей уральской столицы ждет фейерверк Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ Празднование Дня города также пройдет и на других площадках. В парке Литературного квартала с 10:00 до 17:00 проработает площадка с развлечениями для детей, а в 12:00 состоится конкурс чтецов «Поэзия вместе».

В парке Маяковского в 9:00 стартует конкурс пожарных и спасателей, а с 13:00 до 21:00 пройдет фестиваль джаза «Послушайте».

На улице Горького с 12:00 до 16:00 развернется выставка ретроавтомобилей. А у мемориала «Черный тюльпан» с 10:00 до 18:00 будет работать выставка военной техники и средств связи.

В ККТ «Космос» в 15:00 выступит Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

На площадке «Лето на площади» (на месте парковки у памятника Владимиру Ленину) пройдут турниры по паделу в честь Дня города . На пересечении улиц 8 Марта и переулка Химиков стартует XI турнир по уличному баскетболу 3х3.

В Академическом районе 1 августа с 18:00 до 22:00 на территории Преображенского парка пройдет собственный праздник с концертной и развлекательной программой. В этом году на концерте не будет хедлайнера.

Жителей города ждет множество развлечений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА

К празднованию Дня города приурочены и другие события, которые продлятся практически до конца августа. 8 и 9 августа на Октябрьской площади состоится XI легкоатлетический марафон «Европа – Азия».

8 августа в Историческом сквере отпразднуют День строителя. На летней эстраде Камерного театра пройдет городской фестиваль авторской песни «Август».

15 августа с 12:00 до 21:00 в парке Маяковского пройдет театральный фестиваль «Лица улиц». А в завершение череды праздничных мероприятий 22 августа состоится финал XVI Чемпионата России по автозвуку и тюнингу на площадке по адресу Нескучная, 3.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru