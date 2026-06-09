Четыре падел-корта, турнир и зоны отдыха: рассказываем, что будет на площади 1905 года

Четыре падел-корта установят на площади 1905 года в середине июля. Фото: пресс-служба парка Маяковского

В Екатеринбурге на площади 1905 года откроют четыре падел корта. Место для любителей активного отдыха появится в центре города в середине июля и будет работать до конца сентября.

Уже сейчас здесь установили деревянные настилы и скамейки, клумбы с яблонями и гортензиями, а также навесы от дождя и солнца. Обустройством «Лета на площади» занимается команда парка Маяковского при поддержке администрации Екатеринбурга. Партнером выступает застройщик «Практика».

– Падел – динамичная комбинация тенниса и сквоша, которая не требует специальной подготовки. Сценарий может быть любым – на площадке смогут играть как опытные спортсмены, так и те, кто спонтанно решит попробовать себя в игре во время прогулки по городу, – рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

Размеры будущих кортов – 10 на 20 метров, что позволяет разместить несколько игровых зон одновременно. Также здесь можно играть вчетвером.

Падел-корты будут работать по предварительной записи. Как и в случае с Катком на площади, часть сеансов по будням будет бесплатной. Посетители могут прийти со своим инвентарем или взять в аренду. Кроме того, гости смогут воспользоваться услугами тренера.

Помимо кортов, на площади разместят туалет, фудкорт и зоны отдыха. Планируются и дополнительные активности, например, площадка для «Боччи» (паралимпийский вид спорта, игра с мячом на точность – Прим. ред). Также здесь планируют проводить различные мероприятия, в том числе специальный турнир в честь Дня города.

– Важно, что привычные городские пространства получают новое развитие, становятся комфортнее и привлекательнее для екатеринбуржцев и гостей. Так, создавая новые и благоустраивая существующие зоны отдыха, шаг за шагом мы делаем столицу Урала ещё лучше, – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В конце сентября здесь приступят к монтажу Катка на площади, который откроется в декабре и проработает до середины февраля.