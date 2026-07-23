«Ты мне нравишься»: уралец заставил 10-летнюю школьницу присылать ему интимное видео – как он избежал наказания

Мужчина познакомился с девочкой в Telegram Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Екатеринбурга на протяжении года переписывался с 10-летней девочкой и направлял ей свои интимные снимки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в августе 2024 года уроженец Тавды Евгений С. познакомился со школьницей в Telegram.

За несколько недель холостяк втерся в доверие к девочке и стал требовать от нее фото и видео эротического характера. Евгений регулярно выражал свою симпатию и просил ребенка держать переписку в тайне. Диалог продолжался до конца октября 2025 года, когда обо всем узнали родители школьницы.

– Он писал ей «Ты мне нравишься» и прочее в этом духе. Регулярно просил ее присылать ему фото и видео. О возрасте ребенка знал с самого начала, ранее проблем с законом у него не было, – рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В ноябре того же года Евгения задержали и отправили в СИЗО. Изначально ему было предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а позже и по 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Ему грозило до 20 лет заключения.

Однако в ходе расследования уголовного дела 41-летнего уральца признали невменяемым. В июне 2026 года суд отправил Евгения на принудительное лечение в специализированное учреждение закрытого типа.

На момент публикации связаться с адвокатом фигуранта не удалось. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге огласили приговор супругами из Нижней Салды, которые растлевали дочерей и сыновей. Бывшему полицейскому назначили 24 года 6 месяцев лишения свободы, а его жене – 17 лет заключения.

Кроме того в июле 2026 года была задержана женщина, обвиняемая в интимной связи с 13-летним пасынком.

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