Экс-полицейского и его жену, насиловавших дочерей, отправили за решетку: приговор шокировал семью

В уголовном деле четы было более 70 преступных эпизодов Фото: читатель «КП».

В Екатеринбурге 6 июля 2026 года огласили приговор супругам из Нижней Салды, обвиняемым в многолетнем растлении дочерей. Бывший полицейский-кинолог Андрей В. (имена изменены в интересах потерпевших – прим.ред) и его супруга Анастасия обвинялись в почти семи десятках эпизодов насильственных действий сексуального характера и изнасилованиях.

Пара, воспитывающая пятерых детей, была задержана в апреле 2025 года, когда о происходящем в семье узнали родственники женщины. По словам близких, во время обыска у Андрея и Анастасии нашли пакет с секс-игрушками. На момент ареста мужчина работал водителем, а его жена – в охране местного предприятия. За спиной у 41-летнего Андрея служба кинологом в полиции.

– Настя была странной, выросла в деревне. У нее если что-то болело, то она предпочитала лечиться подорожником. Или одуванчиком…Но никто и подумать не мог, что у них дома такое творится. Слухи об их задержании быстро разлетелись по городу. Они в тот день отмечали ее День рождения, сестра осталась ночевать у них. А потом ночью услышала крики. Знаю, что детей забирали в реабилитационный центр, – рассказывали коллеги горе-матери.

По данным «КП-Екатеринбург», год назад Андрей и Анастасия полностью признавали вину. Однако позже изменили позицию и открестились от части вменяемых эпизодов.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме и длился три месяца. В ходе прений прокуратура Свердловской области запросила для Андрея 25 лет заключения в колонии строгого режима, а для его жены – 24 года лишения свободы. При этом официальные представители надзорного ведомства и регионального управления СКР воздерживаются от комментариев.

Новость о задержании бывшего полицейского и его жены шокировала маленький уральский город. Фото: МВД РФ

КОНКРЕТНО

Андрею предъявили обвинение по:

– 27 эпизодам пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»;

– Двум эпизодам пункта «б» части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, если они совершены в отношении более двух и более несовершеннолетних»;

– пяти эпизодам статьи 30 части 3, пункта «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»;

– пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней»;

– пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»;

– трем эпизодам по части 4 статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»;

У его супруги аналогичные эпизоды, а также обвинения по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Свердловский областной суд приговорил Андрея В. – к 24 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми на 20 лет.

Анастасии назначили 17 лет заключения в колонии общего режима. Кроме этого ей на 15 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с детьми на 20 лет.

Из контекста приговора стало известно, что Андрей начал насиловать падчериц в 2015 году. Жертвами Анастасии были как дочери, так и двое малолетних сыновей.

- Это очень много! — сказал из камеры Андрей.

Вместе с секс-игрушками в их доме была найдена силиконовая кукла. Интимные товары подлежат уничтожению. Во время оглашения супруги стыдливо опустили голову, Анастасия держала в руках фотографию младшей дочери.

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