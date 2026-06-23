Дальше только пожизненное: супругам из глубинки, насиловавшим дочерей, запросили астрономический срок

Супруги частично признали вину, в их уголовном деле более 70 эпизодов Фото: читатель «КП».

Прокуратура Свердловской области запросила 25 лет лишения свободы для бывшего полицейского-кинолога из Нижней Салды Андрея В. (имена изменены в интересах потерпевших – прим.ред), обвиняемого в изнасиловании падчериц. Для его супруги Анастасии ведомство потребовало 24 года заключения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Семейную пару задержали 13 апреля 2025 года после тревожного сообщения от родственников Анастасии. По данным «КП-Екатеринбург», на первоначальном этапе следствия чета раскаивалась и просила прощения у детей.

Однако на скамье подсудимых их позиция изменилась на частичное признание вины.

– Настя работала уборщицей, потом в охране предприятия. Казалась немного странной, но ничего подозрительного не было. При обыске у них нашли пакет с секс-игрушками. Для нас это было шоком. Тем более, что Андрей работал в полиции. Потом ходили слухи, что он пытался покончить с собой в изоляторе. И то, что Настя раскаялась и взяла вину на себя, – рассказывала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи.

Андрею предъявили обвинение по 39 пунктам эпизодам, связанным с насилием и изнасилованием малолетних. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

Его жене вменяют неисполнение родительских обязанностей и 30 эпизодов о нарушении половой неприкосновенности девочек. Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Решение будет оглашено 6 июля.

Еще несколько лет назад мужчина работал в полиции. Фото: МВД.РФ

В прокуратуре и свердловском управлении СКР воздержались от комментариев.

Напомним, что в Екатеринбурге по обвинению в растлении двух падчериц задержали бизнесмена из Академического района. Супруга узнала обо всем от дочерей в январе 2026 года. На тот момент мужчина уже не жил с ней, так как пара рассталась после измены предпринимателя.

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