Жительнице Екатеринбурга грозит срок в колонии за растление 13-летнего пасынка

На время следствия женщину оставили на свободе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Екатеринбурга стала фигурантом уголовного дела после интимной связи с 13-летним пасынком. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 35-летней Диане (имя изменено – прим.ред) предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия».

Санкции статьи предусматривают от трех до восьми лет лишения свободы.

Преступление было выявлено в начале июня. По предварительной информации, Диана признала вину и раскаялась. Суд избрал для ранее не судимой женщины наиболее мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий.

– Обвиняемая сейчас беременна, избрание иной меры пресечения было практически невозможно, – сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с обвиняемой не удалось.

Напомним, что бывшего полицейского из Нижней Салды приговорили к 24 годам 6 месяцам заключения за изнасилование падчериц. Его супруга получила 17 лет лишения свободы за насилие над детьми.

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