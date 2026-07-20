«Я второй день плачу»: свердловчанку, упавшую в обрыв в Кабардино-Балкарии, пытались реанимировать 40 минут

Свердловчанке стало плохо в урочище Джилы-Су. Фото: предоставлено очевидцем

Появились новые подробности трагедии в Кабардино-Балкарии, где погибла 44-летняя свердловчанка. Жительница Нижнего Тагила отправилась в путешествие к водопаду Султан с двоюродной сестрой и ее мужем.

По данным МЧС, днем 19 июля женщина упала в обрыв в урочище Джилы-Су (высокогорное место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в Зольском районе).

«ОТКАЧИВАЛИ 40 МИНУТ»

Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» один из очевидцев, свердловчанке резко стало плохо.

- Я не был с ней знаком. Просто случайно оказался на Джилы-Су в тот момент. Видел, как она упала. Те, кто был с ней рядом, рассказали, что она присела на камень, а потом встала, сделала пару шагов и упала, - рассказал мужчина.

По словам другой туристки, родных свердловчанки в этот момент рядом с ней не было.

- Женщина не пошла на водопад и осталась сидеть на лавочке. Ее двоюродная сестра с мужем пошли сами. Пока они ходили, женщина упала. Никто из нас не видел, как именно. Мы проходили мимо, когда она уже лежала на камнях. Возможно, ударилась виском, так как у нее были царапины. Ни переломов, ни кровотечений не было. Но когда я подбежала, она уже не дышала, у нее не было пульса, - поделилась с «КП-Екатеринбург» туристка Екатерина.

Женщина и еще несколько мужчин попытались спасти свердловчанку.

- Я начала сердечно-легочную реанимацию, мужчины «качали». Мы ее откачивали ровно 40 минут до прихода врача. Прибывшие медики констатировали: «биологическая смерть». Это и для меня трагедия, я второй день плачу. Призываю пройти всем курсы первой помощи. Каждая минута на счету. К сожалению, я оказалась рядом на считанные минуты позже, чем надо было для спасения жизни, - добавляет женщина.

Родным свердловчанки сообщили, что их родственнице стало плохо, и они спустились вниз. К месту ЧП также прибыли шесть спасателей.

- Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, - сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в СК России по Кабардино-Балкарской Республике, причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность.

- Признаков криминала в случившемся не усматривается, – отметили в СК.

В ведомстве проводят доследственную проверку.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ОЛЬГА МОЛЧАНОВА, врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины:

- Состояние женщины могло ухудшиться из-за физической нагрузки, если, допустим, она пошла в горы, будучи нетренированной. Это ведь очень большая нагрузка на сердечнососудистую систему. Возможно, она даже не знала о своем заболевании. Также возможно, что она чего-то испугалась, и у нее началась паническая атака. В любом случае перед такими сложными маршрутами, как походы в горы, нужно обязательно проверять свое здоровье, проходить диспансеризацию, советоваться с кардиологами, неврологами, проверять работу легких и сердечнососудистой системы.

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