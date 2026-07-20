«Ей стало плохо»: очевидец рассказал, как туристка сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии

Туристка сорвалась с обрыва на водопаде Султан. Фото: СК России по Кабардино-Балкарской Республике

Туристке из Свердловской области, сорвавшейся с обрыва в Кабардино-Балкарии, стало плохо. Трагедия произошла днем 19 июля в урочище Джилы-Су (высокогорное место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в Зольском районе).

По данным МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, 44-летняя женщина посетила водопад Султан в составе экскурсионной группы.

- Я не был с ней знаком. Просто случайно оказался на Джилы-Су в тот момент. Видел, как она упала. Те, кто был с ней рядом, рассказали, что ей стало плохо, она присела на камень, а потом встала, сделала пару шагов и упала. Медики говорили, что, скорее всего, у нее случился инсульт из-за тромба, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

По его словам, туристка путешествовала с мужем и двоюродной сестрой.

После случившегося на место ЧП выехали шесть спасателей. Спустя несколько часов они нашли тело туристки.

- Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, - сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В СК России по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка. Личность погибшей устанавливается.

МЧС России напоминает: горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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