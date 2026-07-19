Оступилась и упала с обрыва: туристка из Свердловской области погибла в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Туристка из Свердловской области упала с обрыва возле водопада Султан в Кабардино-Балкарии. Как сообщили в МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, трагедия произошла днем 19 июля в урочище Джилы-Су (высокогорное место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в Зольском районе).

- Туристка из Свердловской области оступилась и упала с обрыва. К сожалению, женщина получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в МЧС.

На место ЧП выехали шесть спасателей. В СК России по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка. К вечеру тело женщины нашли. Ей оказалась 44-летняя туристка, которая была в урочище Джилы-Су в составе экскурсионной группы.

- Тело 44-летней погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, - сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Сегодня, 19 июля, на Эльбрусе погиб 11-летний мальчик. Школьник вместе с отцом отправился на восхождение, но на высоте около 4200 метров альпинисты сорвались. Мужчина получил переломы ребер и ног, а его сын погиб.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru