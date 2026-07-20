Названа причина смерти туристки, скончавшейся у водопада в Кабардино-Балкарии

Женщина приехала на Кавказ из Нижнего Тагила Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Свердловской области, скончавшаяся в урочище Джилы-Су, умерла от острой сердечной недостаточности. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарской Республике. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

– Признаков криминала в случившемся не усматривается, – отметили в СК.

Трагедия произошла 19 июля, когда 44-летняя туристка из Нижнего Тагила поднялась на высоту в составе экскурсионной группы вместе с двоюродной сестрой и ее мужем. Когда женщине стало плохо, она присела. А потом рухнула вниз с высоты.

– Я не был в ее группе. Просто случайно оказался на Джилы-Су в тот момент. Видел, как она упала. Те, кто был с ней рядом, рассказали, что ей стало плохо, она присела на камень, а потом встала, сделала пару шагов и упала, – сообщали очевидцы.

Для поисков и эвакуации тела свердловчанки были задействованы шестеро спасателей МЧС.

– Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, – сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Тагильчанку пытались откачать 40 минут, но женщина скончалась на месте.

– «Качали» до прихода медика, который констатировал биологическую смерть. К сожалению, в самый момент трагедии рядом не оказалось никого кто мог начать сердечно-легочную реанимацию, – сообщил «КП-Екатеринбург» другой очевидец.

Напомним, что при восхождении на восточную вершину Эльбруса погиб 11-летний мальчик. Его отец также сорвался, но выжил и отделался переломами.

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