Суд решил судьбу альфонса, зарезавшего мать-одиночку в автомобиле

Срок наказания Сергея Суслина истекает в июле 2028 года Фото: читатель «КП».

Жителю Екатеринбурга Сергею Суслину, убившему бывшую сожительницу Екатерину Шутову, в третий раз отказали в условно-досрочном освобождении из ИК-10 строгого режима. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Теперь ему придется ждать минимум полгода, чтобы вновь проситься на свободу.

Сергей расправился с Екатериной в апреле 2019 года. Альфонс отследил бывшую сожительницу по локатору iPhone. А когда женщина припарковалась на своем Chevrolet, сел на переднее сиденье. Но когда понял, что Екатерина к нему не вернется, достал нож и десять раз ударил ее в шею и грудь.

Женщина воспитывала сына от первого брака, который после трагедии переехал к отцу.

– Суслин - самый обыкновенный иждивенец, – рассказывал брат убитой Сергей Муравьев. – Катя познакомила нас, когда уже начала жить с ним. Мы все ей говорили, чтобы она бросала этого альфонса! Она же очень хорошо зарабатывала, а от него не получила ни копейки. Их гражданский брак продлился около двух лет. Все это время он буквально высасывал из нее деньги и даже за ее счет съездил в Абхазию.

Мужчину приговорили к 9 годам 3 месяцам заключения, срок наказания убийцы истекает 3 июля 2028 года. К этому времени Сергей Суслин обязан выплатить родным Екатерины 1,8 миллиона рублей компенсации морального вреда.

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