Специалисты работают практически без выходных. Фото: Тамара Демакова

Свердловская область продолжает устранять последствия мощных ливней, которые обрушились на регион летом 2026 года. Во многих районах реки вышли из берегов, из-за чего под водой оказались сотни домов и приусадебных участков. В нескольких муниципалитетах действует режим ЧС. Сложная обстановка сложилась в Ирбите - здесь стихия затопила свыше 450 жилых домов. Кроме того, вода пришла еще в десять населенных пунктов Ирбитского муниципального округа, где подтоплены 55 участков.

Пока спасатели откачивают воду и помогают жителям возвращаться домой, врачи продолжают работать в круглосуточном режиме. Иногда добираться до пациентов им приходится на тракторе или надувной лодке. Специалисты Ирбитской ЦГБ рассказали «КП-Екатеринбург», как проходят их рабочие будни в зоне паводка.

Врачи в Ирбите добираются до пациентов на тракторе и лодках Видео: читатель "КП"

«ДОБИРАЛИСЬ В КОВШЕ ТРАКТОРА»

Врач Ирина Макарова и медсестра Ольга Ульянова работают в селе Килачевском, которое тоже оказалось во власти большой воды. Здесь подтопило жилые дома, производственные помещения и одно из крупнейших сельхозпредприятий округа - молочный кооператив «Килачевский», где содержатся около пяти тысяч коров. 12 июля здесь началась экстренная эвакуация животных.

- Сейчас мы больше работаем на профилактику. Наша задача - остановить инфекции, которые распространяются во время затопления, например, Гепатит А, дизентерия, брюшной тиф. Мы прививаем людей каждый день, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ирина Макарова. – Когда подтопило молочный кооператив, мы выехали туда, чтобы проставить вакцины. Там мы привили 62 человека.

Добирались к месту медики не на привычной машине скорой помощи, а на… ковше трактора. Судя по видео, медикам приходилось держаться за металлический борт, чтобы переправиться через затопленные улицы.

По словам Ольги Ульяновой, на данный момент привиты 140 взрослых и 17 детей от Гепатита А; от брюшного тифа – 142 взрослых, 23 детей. Помимо вакцинации, специалисты решают и жизненноважные проблемы пациентов.

Ольга Ульянова и Ирина Макарова добирались до места в ковше трактора Фото: читатель «КП».

- В основном все уходят в пункты временного размещения, но часть территорий затоплена не полностью и люди там остаются, - рассказывает Ирина Маркова. - У нас есть один мужчина, который болеет с детства. Ему необходимо лекарство, которое сам он себе привезти не может. И вот на этом же тракторе мы доставляли ему лекарство из Ирбита.

К ПАЦИЕНТАМ - НА ЛОДКЕ

Юлия Замятина - единственный фельдшер в деревне Фомина. Как и многие ее коллеги, она работает практически без выходных, выезжая каждый день на новые вызовы, вакцинацию жителей и прием пациентов. Рабочий день фельдшера начинается со спуска на воду надувной лодки. На ней она причаливает прямо к лестницам домов. Например, недавно Юлия приплыла к 3-летней Анисии, у которой заболел живот. Фельдшер осмотрела малышку и дала рекомендации.

Юлия Замятина единственный фельдшер в деревне Фомина. Фото: Ирбитская центральная городская больница

- Мы очень переживали, что к нам зайдет вода в дом. Сейчас она в гараже, в бане. Все наши животные не на своих местах: курицы – на крышах, кролики – в бане в сетках у самого потолка, индюки сидят в клетке для собак, а поросят выпустили в чистое поле, - рассказала мама девочки – Тамара Демакова.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области на 20 июля 2026 года, паводковая ситуация постепенно стабилизируется, однако последствия стихии остаются серьезными. Вода по-прежнему сохраняется на территориях 28 муниципальных образований, хотя практически везде отмечается постепенное снижение уровня рек и освобождение подтопленных территорий.

Всего в регионе остаются подтопленными 544 жилых дома. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Ирбитском муниципальном округе, где река Ница превысила критическую отметку. Последствия разгула стихии также затронули Верхнюю Пышму и Режевской, Камышловский, Сысертский, Серовский, Пышминский, Слободо-Туринский, Невьянский и Кировградский муниципальные округа.

Из-за паводка автомобильное сообщение остается ограниченным с 22 населенными пунктами Свердловской области. О ситуации в регионе уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.