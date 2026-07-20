Паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях. Фото: МЧС России

В конце июня и первой половине июля 2026 года Свердловская область столкнулась с сильнейшим за последние 10–15 лет дождевым паводком. Причиной стихийного бедствия стали аномально обильные осадки, которые обрушились на регион в конце июня. За несколько дней в Свердловской области выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков, что привело к выходу рек из берегов и масштабным затоплениям населённых пунктов.

Рассказываем последние данные о ситуации с паводками в Свердловской области летом 2026 года.

СИТУАЦИЯ С ПАВОДКАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20 ИЮЛЯ 2026

- Паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях, однако повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территорий, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Людей эвакуировали из затопленных домов. Фото: МЧС России

По данным спасателей на 20 июля, на территории Свердловской области затоплены 544 жилых дома. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Ирбитском муниципальном округе, где уровень реки Ница превысил критическую отметку. Всего в результате разгула стихии здесь оказались затоплены свыше 450 жилых домов.

Также в результате паводка в Свердловской области летом 2026 пострадали жилые дома в Камышловском, Серовском, Пышминском, Слободо-Туринском, Режевском, Сысертском, Невьянском и Кировградском муниципальных округах. Кроме того, затопления домов зафиксированы в Верхней Пышме.

В настоящее время на территории Свердловской области ограничено автомобильное сообщение с 22 населенными пунктами.

В МЧС добавили, что в текущие сутки прогнозируется затопление затопление еще 47 жилых домов - в Серовском, Верх-Нейвинском, Ирбитский муниципальных округах, а также в Камышловском районе.

РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе активно идут восстановительные работы, по ликвидации последствий наводнения в Свердловской области. Как рассказали в свердловском правительстве, в Нижней Синячихе плотина освобождена от завалов деревьев и мусора. Аналогичные работы ведутся в селе Кировское. Специалисты обследовали состояние разрушенного моста Арамашево-Косяково, моста в поселке Верхняя Синячиха и дамбы в селе Деево. Составлены сметы, подрядчик приступит к восстановительным работам сразу после ухода воды.

В селе Южаково уже восстановлен пешеходный мост, а в поселке Синегорский и селе Балакино проведены отсыпка и грейдирование дорог. В деревне Маркова завершили отсыпку временного проезда, идут сварочные работы для возведения моста.

В муниципальном округе Горноуральский ведутся работы по восстановлению дорог и моста, а также обследуются русла рек.

На территории Талицкого муниципального округа организован пункт сбора вещей и стройматериалов.

Специалисты расчищают русла рек. Фото: МЧС России

В Каменске-Уральском службы благоустройства ведут работы по расчистке ливневок.

В поселке Буланаш специалисты провели работы по отводу паводковых вод за пределы населенного пункта. Для увеличения пропускной способности реки Ближний Буланаш был переливной мост.

Движение на 76-м километре Серовского тракта в настоящее время открыто для всех транспортных средств, там организовано реверсивное движение по одной полосе.

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