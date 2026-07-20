В трех районах Свердловской области ухудшилась паводковая обстановка

Всего в зоне паводка находятся 28 муниципалитетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области ГУ МЧС назвало территории, где сохраняется наиболее напряженная паводковая обстановка. Это городской округ Верх-Нейвинский, а также Серов и Полевской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Наиболее напряженная обстановка сохраняется в связи с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и выпадением осадков, - пояснили в МЧС.

Всего в регионе, согласно последним данным, подтоплены 28 муниципалитетов. За прошедшие сутки вода ушла из 15 домов и 57 приусадебных участков, однако затопила 26 домов и 149 участков.

Из зоны паводка эвакуировали 407 человек, в том числе 97 детей. Из них в пунктах временного размещения сейчас проживают 86 жителей. Остальные остановились у родственников и знакомых. Всего на территории региона работают восемь ПВР.