В зоне паводка остаются 28 свердловских муниципалитетов

Наиболее напряженная обстановка в Серове, Полевском и ГО Верх-Нейвинский Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды. По данным МЧС на 20 июля, в зоне паводка остаются 28 муниципалитетов. За прошедшие сутки вода ушла из 15 домов и 57 приусадебных участков в четырех населенных пунктах.

- За сутки произошло затопление 26 жилых домов (Слободо-Туринский МР – 1, Ирбитское МО – 25), 149 приусадебных участков (ГО Верх-Нейвинский – 17, Туринский МО – 15, Слободо-Туринский МО – 12, Ирбитское МО – 26, Североуральский МО – 79), - сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.

В общей сложности затопленными остаются 2874 приусадебных участка, 544 частных дома, 20 дачных, 10 низководных мостов и четыре участка автодорог.

На территории региона работают восемь пунктов временного размещения. Из них четыре находятся в Ирбитском МО, 3 – в самом Ирбите, а также один в Камышловском ГО. В них сейчас проживают 86 человек, включая 27 детей.

- С нарастающим итогом из зон подтопления вывезены 407 человек, включая 97 детей. Остальные пострадавшие граждане разместились у родственников и знакомых, - отметили в МЧС.

Из-за обильных осадков и увеличения сбросов воды напряженная ситуация зафиксирована в Серове, Полевском и ГО Верх-Нейвинский.

С сегодняшнего дня специалисты Роспотребнадзора начинают дезинфекцию территорий, пострадавших от паводка. Также будет организована вакцинация жителей.

Сейчас продолжаются работы по расчистке русел рек и дренажных систем, вывозу мусора. Оказывается адресная помощь населению. Всего в зоне паводка работают 543 человека и 159 единиц техники.