Из-за паводков в Свердловской области ЧС с 14 июля 2026 года ввели в г. Ирбит и в Ирбитском МО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Земля уходит из-под ног. Для жителей Свердловской области это теперь не просто крылатое выражение. Паводком в Свердловской области размывает трассы, дачные участки, топит дома. В 8 муниципалитетах уже введен режим ЧС. Региональные власти принимают все необходимые меры, чтобы справиться с потоками воды. Подключаются волонтеры, которые везут пострадавшим чистую воду, вещи и предметы первой необходимости. О ситуации с паводками в Свердловской области уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Рассказываем что известно о последствиях паводка в Свердловской области на 15 июля 2026 года.

На Урале огромное количество рыбы выбросило на берег из-за паводка Видео: канал "Злой Екатеринбург"

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА: ЧТО ПРОИСХОДИТ

Жители Свердловской области теперь собирают в лесу не только грибы, но и рыбу. Из-за аномальных ливней и урагана река Шайтанка вышла из берегов и затопила окрестности. Когда вода отошла, в низине осталась рыба. Местные собирали ее в ведра и пакеты.

На Тюменском тракте на 196 километре водой размыло дорогу. Да так, что на проезжей части образовались провалы, в которые поместилась бы огромный джип. Из-за этого было перекрыто движение.

Людей и животных спасают на лодках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в Камышлове людей вывозили из зоны подтопления не просто на лодках, а на ковше экскаватора. По Сети гуляет видео, на котором видно, как вода заблокировала людей. Через какое-то время к ним подъезжает спецтехника, люди забираются в ковш и их перевозят в безопасное место.

В Нижних Сергах из-за паводка затопило Крестовоздвиженский храм.

- Из-за непрерывающихся дождей у нас затопило музей, подвальное и цокольное помещение, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Максим Крылов. - Вода шла таким потоком, что у нас работало четыре дренажных насоса, которые принесли прихожане. Люди совками, ведрами постоянно собирали воду и выносили ее из храма. Всю ночь отчерпывали воду, спасали иконы, музейные редкие экспонаты.

Там же на реке Заставка смыло мост и размыло дороги.

У жителей многих подтопленных территорий не просто залило огороды. Из домов приходилось выплывать на лодках, потому что под воду ушли даже заборы.

- Шел сброс воды с Аятского водохранилища. У нас дома забор высотой 2,5 метра, полностью ушел под воду, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дарья Чепчугова, чьи родители проживают в Першино. - Собрала маму с папой, схватила кота, сели в лодку и эвакуировались.

Из-за паводка затопило музей в Крестовоздвиженском храме Фото: Максим Крылов

Аналогичным способом пришлось эвакуироваться и отдыхающим из санатория «Обуховский». Сначала на лодках, потом уезжали в спешке на автобусах.

Из-за паводка в Свердловской области ЧС ввели уже в 8 муниципалитетах. Это Нижнесергинский муниципальный округ, Кушвинский Горноуральский, Перворуслький, Староуткинский, Ирбитский МО и г. Ирбит, Талицкий и Камышлов.

КТО ПОСТРАДАЛ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Ирбит и Ирбитский МО попали в список муниципалитетов на которых ввели режим ЧС сразу после выходных. Ситуация с паводком там осложнилась после мощной грозы, которая обрушилась на Свердловскую область еще 10 июля 2026 года. На данный момент там подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам, в том числе 165 жилых домов, где проживает 335 человек.

Ситуация с паводками в Свердловской области мониторят с вертолета. ФОто: Николай ЮДИН, глава Ирбита

- Свежие данные о динамике изменения уровня воды в Нице, к сожалению, не радуют. Уровень воды в реке достиг отметки 805 см, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в Ирбите, - рассказывает глава Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области Николай Юдин.

15 июля 2026 года волонтёрский центр РМК направил в Ирбитский МО 19 тонн гуманитарной помощи. Это продукты длительного хранения, которые легко приготовить, мука, а также бутылки с питьевой водой.

- Пострадавшим после паводка в Верхней и Нижней Салде развозили по домам насосы для откачивания воды из подвалов. Также волонтёры помогают местным жителям разбирать завалы и прибирать участки. Это правильно, когда неравнодушные люди объединяются, чтобы помогать. Ведь многим людям сложно справиться самим, особенно если это пожилые или многодетные семьи с маленькими детьми, - рассказывает директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Вода зашла на крупные аграрные предприятия, откуда эвакуируют скот. Фото: паблик Инцидент Ирбит ЧП в ВК

Также в режиме повышенной готовности в Свердловской области функционируют более 20 территорий. В их числе Нижний Тагил, Алапаевское, Качканарский, Верхнесалдинский, Сосьвинский, Махневский, Нижняя Салда, Верхотурский, Березовский, Талицкий, Гаринский, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Шалинский, Невьянский, Байкаловский, Новоуральский, Богданович, Ревда и Красноуфимск.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ НА ПАВОДОК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026

О ситуации с паводком в Свердловской области уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. О том, что глава государства в ежедневном режиме получает сводки о всех происшествиях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая Свердловскую область, - сказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами. - Пока региональные власти и МЧС принимают все необходимые меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия.

Областные власти организуют в зонах подтопления лодочные и паромные переправы, временно закрывают движение по низководным мостам (в 68 населенных пунктах затоплено 10 низководных мостов), разворачивают пункты временного размещения.

Многие дома ушли под воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- На особом контроле сейчас регулирование сброса воды на гидротехнических сооружениях, - рассказывает губернатор региона Денис Паслер. - По данным министра природных ресурсов и экологии, на сегодня уровни воды выше отметки форсированного подпорного уровня в четырех водохранилищах: Верх-Нейвинском, Невьянском, Аятском, Верхне-Синячихинском.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области «КП»-Екатеринбург также уточнили, что оценивать материальный ущерб после паводка в Свердловской области начнут, когда спадет уровень воды.

- Вопрос компенсаций за утраченное или поврежденное имущество граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией. Дополнительно профильными службами изучается факт возведения пострадавших домовладений в границах официальных зон подтопления, - уточнили «КП»-Екатеринбург в ведомстве.

ПЕРЕКРЫТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026-07-15

Байкаловский МР: временно закрыто движение по низководным мостам у с. Елань и с. Городище.

Талицкий МО: Уровень р. Пышма за сутки вырос на 21 см (до 750 см). Работает лодочная переправа. Размыло плотину Кокуйской ГТС.

Камышловский МР и ГО: В результате увеличения сброса с Рефтинской ГРЭС сохраняется высокий уровень р. Пышма. Из с. Обуховское и с. Калиновское эвакуировали всех жителей.

Туринский МО: уровень р. Тура за сутки повысился на 22 см (до 771 см). Затоплены низководные мосты у с. Жуковское и с. Липовское.

Из-за сильного течения на Тюменском тракте образовались провалы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Слободо-Туринский МР: Уровень р. Тура за сутки повысился на 20 см (до 786 см). 13 населенных пунктов временно отрезаны от большой земли, работают лодочные перепарвы.

В Ирбитском МО ограничено движение на 63-м километре автодороги «Артемовский – Зайково». Объезд организован по маршруту «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда».

МО Горноуральский (р. Нейва за сутки снизилась на 9 см, до 412 см): нарушено сообщение с д. Маркова, в с. Бызово снесено водой 2 пешеходных моста.

Шалинский МО (д. Мартьяново): Из-за подъема р. Чусовая разрушен подвесной мост.

Махневское МО: (Уровень р. Тагил понизился на 11 см, до 423 см). Подтоплен участок автодороги пгт. В. Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское, в п. Санкино, п. Махнево и с. Мугай.

Временно ограничено движение на участке автодороги «Урусово-Ленское-Жуковское» в Туринском районе. Ограничен проезд на участке с 7-го километра по 8 км. Объезд организован через село Благовещенское.