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Происшествия15 июля 2026 15:23

Режим ЧС введен в 8 муниципалитетах: озвучены пугающие последствия паводка в Свердловской области

О ситуации с паводками в Свердловской области доложили Владимиру Путину
Алиса ЩЕДРИНА
Из-за паводков в Свердловской области ЧС с 14 июля 2026 года ввели в г. Ирбит и в Ирбитском МО

Из-за паводков в Свердловской области ЧС с 14 июля 2026 года ввели в г. Ирбит и в Ирбитском МО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Земля уходит из-под ног. Для жителей Свердловской области это теперь не просто крылатое выражение. Паводком в Свердловской области размывает трассы, дачные участки, топит дома. В 8 муниципалитетах уже введен режим ЧС. Региональные власти принимают все необходимые меры, чтобы справиться с потоками воды. Подключаются волонтеры, которые везут пострадавшим чистую воду, вещи и предметы первой необходимости. О ситуации с паводками в Свердловской области уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Рассказываем что известно о последствиях паводка в Свердловской области на 15 июля 2026 года.

На Урале огромное количество рыбы выбросило на берег из-за паводка

Видео: канал "Злой Екатеринбург"

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА: ЧТО ПРОИСХОДИТ

Жители Свердловской области теперь собирают в лесу не только грибы, но и рыбу. Из-за аномальных ливней и урагана река Шайтанка вышла из берегов и затопила окрестности. Когда вода отошла, в низине осталась рыба. Местные собирали ее в ведра и пакеты.

На Тюменском тракте на 196 километре водой размыло дорогу. Да так, что на проезжей части образовались провалы, в которые поместилась бы огромный джип. Из-за этого было перекрыто движение.

Людей и животных спасают на лодках.

Людей и животных спасают на лодках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в Камышлове людей вывозили из зоны подтопления не просто на лодках, а на ковше экскаватора. По Сети гуляет видео, на котором видно, как вода заблокировала людей. Через какое-то время к ним подъезжает спецтехника, люди забираются в ковш и их перевозят в безопасное место.

В Нижних Сергах из-за паводка затопило Крестовоздвиженский храм.

- Из-за непрерывающихся дождей у нас затопило музей, подвальное и цокольное помещение, - рассказал «КП-Екатеринбург» настоятель Максим Крылов. - Вода шла таким потоком, что у нас работало четыре дренажных насоса, которые принесли прихожане. Люди совками, ведрами постоянно собирали воду и выносили ее из храма. Всю ночь отчерпывали воду, спасали иконы, музейные редкие экспонаты.

Там же на реке Заставка смыло мост и размыло дороги.

У жителей многих подтопленных территорий не просто залило огороды. Из домов приходилось выплывать на лодках, потому что под воду ушли даже заборы.

- Шел сброс воды с Аятского водохранилища. У нас дома забор высотой 2,5 метра, полностью ушел под воду, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дарья Чепчугова, чьи родители проживают в Першино. - Собрала маму с папой, схватила кота, сели в лодку и эвакуировались.

Из-за паводка затопило музей в Крестовоздвиженском храме Фото: Максим Крылов

Из-за паводка затопило музей в Крестовоздвиженском храме Фото: Максим Крылов

Аналогичным способом пришлось эвакуироваться и отдыхающим из санатория «Обуховский». Сначала на лодках, потом уезжали в спешке на автобусах.

Из-за паводка в Свердловской области ЧС ввели уже в 8 муниципалитетах. Это Нижнесергинский муниципальный округ, Кушвинский Горноуральский, Перворуслький, Староуткинский, Ирбитский МО и г. Ирбит, Талицкий и Камышлов.

КТО ПОСТРАДАЛ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Ирбит и Ирбитский МО попали в список муниципалитетов на которых ввели режим ЧС сразу после выходных. Ситуация с паводком там осложнилась после мощной грозы, которая обрушилась на Свердловскую область еще 10 июля 2026 года. На данный момент там подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам, в том числе 165 жилых домов, где проживает 335 человек.

Ситуация с паводками в Свердловской области мониторят с вертолета. ФОто: Николай ЮДИН, глава Ирбита

Ситуация с паводками в Свердловской области мониторят с вертолета. ФОто: Николай ЮДИН, глава Ирбита

- Свежие данные о динамике изменения уровня воды в Нице, к сожалению, не радуют. Уровень воды в реке достиг отметки 805 см, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые были зафиксированы в Ирбите, - рассказывает глава Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области Николай Юдин.

15 июля 2026 года волонтёрский центр РМК направил в Ирбитский МО 19 тонн гуманитарной помощи. Это продукты длительного хранения, которые легко приготовить, мука, а также бутылки с питьевой водой.

- Пострадавшим после паводка в Верхней и Нижней Салде развозили по домам насосы для откачивания воды из подвалов. Также волонтёры помогают местным жителям разбирать завалы и прибирать участки. Это правильно, когда неравнодушные люди объединяются, чтобы помогать. Ведь многим людям сложно справиться самим, особенно если это пожилые или многодетные семьи с маленькими детьми, - рассказывает директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Вода зашла на крупные аграрные предприятия, откуда эвакуируют скот. Фото: паблик Инцидент Ирбит ЧП в ВК

Вода зашла на крупные аграрные предприятия, откуда эвакуируют скот. Фото: паблик Инцидент Ирбит ЧП в ВК

Также в режиме повышенной готовности в Свердловской области функционируют более 20 территорий. В их числе Нижний Тагил, Алапаевское, Качканарский, Верхнесалдинский, Сосьвинский, Махневский, Нижняя Салда, Верхотурский, Березовский, Талицкий, Гаринский, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Шалинский, Невьянский, Байкаловский, Новоуральский, Богданович, Ревда и Красноуфимск.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ НА ПАВОДОК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026

О ситуации с паводком в Свердловской области уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. О том, что глава государства в ежедневном режиме получает сводки о всех происшествиях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая Свердловскую область, - сказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами. - Пока региональные власти и МЧС принимают все необходимые меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия.

Областные власти организуют в зонах подтопления лодочные и паромные переправы, временно закрывают движение по низководным мостам (в 68 населенных пунктах затоплено 10 низководных мостов), разворачивают пункты временного размещения.

Многие дома ушли под воду.

Многие дома ушли под воду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- На особом контроле сейчас регулирование сброса воды на гидротехнических сооружениях, - рассказывает губернатор региона Денис Паслер. - По данным министра природных ресурсов и экологии, на сегодня уровни воды выше отметки форсированного подпорного уровня в четырех водохранилищах: Верх-Нейвинском, Невьянском, Аятском, Верхне-Синячихинском.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области «КП»-Екатеринбург также уточнили, что оценивать материальный ущерб после паводка в Свердловской области начнут, когда спадет уровень воды.

- Вопрос компенсаций за утраченное или поврежденное имущество граждан будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией. Дополнительно профильными службами изучается факт возведения пострадавших домовладений в границах официальных зон подтопления, - уточнили «КП»-Екатеринбург в ведомстве.

ПЕРЕКРЫТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ПАВОДКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 15 ИЮЛЯ 2026-07-15

Байкаловский МР: временно закрыто движение по низководным мостам у с. Елань и с. Городище.

Талицкий МО: Уровень р. Пышма за сутки вырос на 21 см (до 750 см). Работает лодочная переправа. Размыло плотину Кокуйской ГТС.

Камышловский МР и ГО: В результате увеличения сброса с Рефтинской ГРЭС сохраняется высокий уровень р. Пышма. Из с. Обуховское и с. Калиновское эвакуировали всех жителей.

Туринский МО: уровень р. Тура за сутки повысился на 22 см (до 771 см). Затоплены низководные мосты у с. Жуковское и с. Липовское.

Из-за сильного течения на Тюменском тракте образовались провалы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Из-за сильного течения на Тюменском тракте образовались провалы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Слободо-Туринский МР: Уровень р. Тура за сутки повысился на 20 см (до 786 см). 13 населенных пунктов временно отрезаны от большой земли, работают лодочные перепарвы.

В Ирбитском МО ограничено движение на 63-м километре автодороги «Артемовский – Зайково». Объезд организован по маршруту «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда».

МО Горноуральский (р. Нейва за сутки снизилась на 9 см, до 412 см): нарушено сообщение с д. Маркова, в с. Бызово снесено водой 2 пешеходных моста.

Шалинский МО (д. Мартьяново): Из-за подъема р. Чусовая разрушен подвесной мост.

Махневское МО: (Уровень р. Тагил понизился на 11 см, до 423 см). Подтоплен участок автодороги пгт. В. Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское, в п. Санкино, п. Махнево и с. Мугай.

Временно ограничено движение на участке автодороги «Урусово-Ленское-Жуковское» в Туринском районе. Ограничен проезд на участке с 7-го километра по 8 км. Объезд организован через село Благовещенское.