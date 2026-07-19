Фото: предоставила местная жительница/«Говорит Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском затопило перинатальный центр. Видео из роддома поделилась местная жительница вечером 18 июля.

- Крыша в непригодном состоянии не первый год, жалобы от рожениц и персонала поступают на постоянной основе. Все три этажа Каменского роддома пострадали от ливня, приемный покой непригоден ни для приема, ни для работы там. В родовых палатах обрушилась крыша, - негодует жительница Каменска-Уральского.

В Каменске-Уральском из-за дождей затопило роддом Видео:«Говорит Каменск-Уральский»

На жалобы местных жителей отреагировала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По ее поручению утром 19 июля в перинатальный центр выехали сотрудники Минздрава и финансово-хозяйственного управления, а также врачи-эпидемиологи областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

- Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению. До этого момента женщины Каменск-Уральской зоны перемаршрутизируются для родов в родильные дома города Екатеринбурга, - сообщила Татьяна Савинова.

По ее словам, специалисты Минздрава выяснят объем работ, сроков и необходимых финансовых ресурсов на восстановление, а врачи-эпидемиологи оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри перинатального центра и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах.

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