В Каменске-Уральском затопило перинатальный центр. Видео из роддома поделилась местная жительница вечером 18 июля.
- Крыша в непригодном состоянии не первый год, жалобы от рожениц и персонала поступают на постоянной основе. Все три этажа Каменского роддома пострадали от ливня, приемный покой непригоден ни для приема, ни для работы там. В родовых палатах обрушилась крыша, - негодует жительница Каменска-Уральского.
Видео:«Говорит Каменск-Уральский»
На жалобы местных жителей отреагировала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По ее поручению утром 19 июля в перинатальный центр выехали сотрудники Минздрава и финансово-хозяйственного управления, а также врачи-эпидемиологи областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
- Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению. До этого момента женщины Каменск-Уральской зоны перемаршрутизируются для родов в родильные дома города Екатеринбурга, - сообщила Татьяна Савинова.
По ее словам, специалисты Минздрава выяснят объем работ, сроков и необходимых финансовых ресурсов на восстановление, а врачи-эпидемиологи оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри перинатального центра и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Каменск-Уральский затопило из-за сильных ливней в День города. Жители Каменска-Уральского пожаловались на потоп во время праздника (подробнее)
В Свердловской области снижается уровень воды на реках. Паводковая ситуация улучшается в нескольких свердловских муниципальных округах (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru