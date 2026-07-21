Фестиваль «Красная строка 2026» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Через месяц в Екатеринбурге уже в четвертый раз пройдет международный книжный фестиваль «Красная строка». Основная программа на официальном сайте мероприятия пока не опубликована. Но часть информации о том, как пройдет фестиваль, уже известна. Мы решили собрать ее в одном материале.

Где пройдет фестиваль «Красная строка 2026» в Екатеринбурге

«Красная строка» будет идти три дня – с 21 по 23 августа. То есть, до него остается ровно 30 дней. Традиционно фестиваль проводится в Историческом сквере Екатеринбурга – на Плотинке.

Впервые фестиваль прошел в 2023 году. Он собрал на своей площадке 38 тысяч гостей, 110 издательств и 80 спикеров. Эти цифры росли год за годом. Так, в 2025-м мероприятие посетили уже 90 400 человек. Свои книги представили 163 издательства, а выступали 110 спикеров. Среди них, например, была писательница Дарья Донцова. На протяжении часа она отвечала на вопросы читателей, а потом умилялась дефиле мопсов в костюмчиках.

Писательница Дарья Донцова в 2025 году была в восторге от дефиле мопсов на фестивале Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что будет на фестивале «Красная строка 2026» в Екатеринбурге

В рамках фестиваля запланировано проведение ярмарки книг, а также встречи с известными писателями, мастер-классы, лекции и концерты. Помимо этого гости смогут приобрести новые книги, познакомиться с редкими изданиями и послушать экспертов от книжной индустрии.

Для начинающих писателей будет организовано мероприятие «Место действия: Урал», на котором они смогут представить идеи будущих книг потенциальным издателям и читателям.

Кто из писателей приедет на фестиваль «Красная строка 2026» в Екатеринбурге

Список знаменитых писателей, которые приедут в Екатеринбург на фестиваль постоянно обновляется. Известно, что одним из них станет составитель издания «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» про спортивного журналиста Василия Уткина.

- Составителем книги выступил друг и коллега Василия Уткина Станислав Гридасов, - рассказали в пресс-службе фестиваля. - В 1998 году Гридасов основал сайт Sports.ru и до 2006 года был его главным редактором. Позднее он возглавлял журнал «PROспорт» и издательский дом «Индепендент спорт». С 2016 года Станислав Гридасов занимается историей спорта, прежде всего советского периода.

В ходе ярмарки можно будет приобрести новые издания Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также одним из хедлайнеров станет писательница Мария Воробьи, известная по роману «Вербы Вавилона» и «На червленом поле».

- Мария Воробьи выступает с открытыми лекциями и образовательными встречами о том, как создавать историческое фэнтези, сохранять баланс между правдой и вымыслом и выстраивать достоверную атмосферу времени, - сообщают организаторы фестиваля.

Посетители фестиваля смогут пообщаться и с писательницей Катей Качур, известной по бестселлерами «Ген Рафаила», «Желчный Ангел» и «Любимчик Эпохи».

На фестивале можно будет увидеться с любимыми писателями и получить афтограф Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- На фестивале «Красная строка» она представит новую книгу «Копия Веры», встретится с читателями и ответит на вопросы гостей, - сообщают в пресс-службе фестиваля «Красная строка».

Еще один хедлайнер – автор детективов о российской империи Игорь Евдокимов, написавший книги из серии «Архив Корсакова» и «Доктор Фальк». Также на фестиваль приедет автор книг «Последний паром Заболотья» и «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасья Реньжина.

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