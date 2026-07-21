Хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет Станислав Гридасов

Книжный фестиваль соберет свыше 150 издательств Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге одним из хедлайнером международного книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет с 21 по 23 августа, станет Станислав Гридасов. Он является составителем книги о жизни известного спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина.

- Составителем книги «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» выступил друг и коллега Василия Уткина Станислав Гридасов. Он начал заниматься журналистикой с 14 лет, писал на самые разные темы – о спорте, книгах, моде, светской жизни и политике, работал в газетах, - рассказали организаторы.

Напомним, что площадкой для фестиваля в этом году традиционно выступит Исторический сквер. Событие соберет больше 150 издательств, которые представят свои книги.

Главная тема мероприятия: «Эта музыка будет вечной». Каждая площадка фестиваля получит тематическое название.