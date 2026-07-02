Писатель Игорь Евдокимов станет хедлайнером фестиваля «Красная строка»

Игорь Евдокимов станет еще одним хедлайнером фестиваля «Красная строка». Фото: пресс-служба фестиваля

Стало известно имя еще одного хедлайнера фестиваля «Красная строка» – им станет российский писать Игорь Евдокимов. Автор известен своими детективами о российской империи.

– Игорь Евдокимов является автором серий «Архив Корсакова», «Доктор Фальк» и других произведений. В 2024 году первый том цикла «Архив Корсакова», включающий три повести, вышел в издательстве «ЭКСМО» и сразу вошёл в топ-10 новинок года, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

В этом году Игорь Евдокимов стал лауреатом шестого сезона премии «Русский детектив» в номинации «Открытие года».

Напомним, что фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа в Историческом сквере. Главная тема мероприятия – «Эта музыка будет вечной» в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В этом году «Красная строка» пройдет в четвертый раз.

Ранее был объявлен еще один хедлайнер фестиваля – Настя Реньжина – автор бестселлеров «Последний паром Заболотья» и «Бабушка сказала сидеть тихо». Также писательница является обладательницей наград издательского дома «Аргументы и факты» и «Слова на вес золота», а также лауреатом премии «Эксмо. Дебют» 2025 года и финалисткой русско-итальянской премии «Радуга».