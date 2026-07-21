Хозяева не забрали собаку, а оставили ее на привязи Фото: читатель «КП».

Последние несколько недель в Свердловской области шли сильные дожди. Из-за разгула стихии пострадали десятки районов и населенных пунктов. Среди них Каменск-Уральский. Из-за сильного ливня с градом, прошедшего 18 июля, уровень воды поднялся настолько сильно, что затопило несколько улиц. Из-за непогоды отменили городской фестиваль, перенесли праздничный концерт в честь Дня города и Дня металлурга.

Местная жительница Алена Могильникова живет в частном доме в районе КСТ-3. Она рассказала «КП-Екатеринбург», что ее соседи бросили собаку на привязи во время потопа.

В Каменске-Уральском дачники оставили собаку на привязи во время потопа Видео: читатель "КП"

- Наш сад на Железнодорожной улице затопило так, что уровень воды достигает груди. Соседи держали собаку. Мы были уверены, что они отпустили ее, вчера вечером пошли проверить. Но про животное просто забыли, когда начался потоп. Видимо, спасали только свое имущество, - рассказала «КП-Екатеринбург» Алена Могильникова. - Я ростом 180 сантиметров, а вода на этом участке была мне по талию. Я, муж и еще одна семейная пара вплавь добрались до собаки. Взяли сало, сосиски, хлеб, положили на доску, подтолкнули к собаке.

Женщина думала, что собака поест и начнет доверять им. Тогда они смогут отстегнуть ее от цепи. Однако напуганное животное кинулось на мужа Алены, когда тот потянулся к карабину. Мужчина полностью упал в воду, а собака порвала ему футболку, укусила за руку.

- Муж психанул и отплыл от нее. А собака дальше находилась в воде. Мы дождались, пока она обратно заберется на будку, и ушли, - поделилась женщина. - Затем мы написали в чат, попросили соседей, чтобы те отпустили собаку. Спустя время они пришли, отстегнули собаку, она доплыла до ворот, а затем просто пропала.

Отметим, что последствия разгула стихии также затронули Верхнюю Пышму и Режевской, Камышловский, Сысертский, Серовский, Пышминский, Слободо-Туринский, Невьянский, Ирбитский и Кировградский муниципальные округа. По данным ГУ МЧС по Свердловской области на 21 июля, ситуация с паводками в регионе постепенно стабилизируется. За минувшие сутки от воды освободились 45 жилых домов и 350 приусадебных участка в 10 населенных пунктах.

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