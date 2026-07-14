«Папа, они не дышат»: воспитательница садика задохнулась в овощной яме вместе с родителями

Елена Касаткина спустилась в овощную яму, после чего ее попытался достать отец. Фото: «ВКонтакте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели семьи в свердловском поселке Буланаш. Как стало известно «КП-Екатеринбург», вечером 12 июля у частного дома на улице Репина погибла 35-летняя воспитательница детского сада Елена Касаткина.

Женщина приехала к родителям вместе с двумя дочерями. По словам мужа погибшей Артема Касаткина, о случившемся он узнал от детей. Девочки испугались, когда из ямы никто не вернулся.

– Я звонил жене, потом тестю – не отвечали, – вспоминает Артем. – Потом звоню дочери, а она ревет. Говорит «Папа, они не дышат».

Мужчина примчался к дому тестя вместе с другом. В прошлом Артем больше 10 лет работал пожарным и знал, что в одиночку спускаться крайне опасно.

– В яме я ударился головой об кирпич, боль помогла не отключиться. Никогда в этой яме не было газа. Всему виной паводки, метан поднимается из шахт. Жена должна была быть дома. Видимо, родители забрали их и позвали собирать ягоды. Зачем они полезли в яму – до сих пор не знаю, – рассказал «КП-Екатеринбург» Артем Касаткин.

В тот день Елена и ее родители отравились метаном. Женщина первой спустилась в погреб и потеряла сознание. За ней спустился ее отец Виктор, который попытался вытащить дочь за ноги. Но сам упал и задохнулся, после чего в яму спустилась его жена Ирина.

В полиции сообщили, что семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и намеревалась их убрать на хранение в подпол.

Смертоносный газ мог скопиться в яме в результате паводков. Вероятно, это лето станет самым дождливым в истории Среднего Урала.

– Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде, чем спуститься в подпол или овощную яму, сначала зажигали свечу и ставили ее в ведро. Если пламя гасло, это означало, что помещение необходимо тщательно проветрить, и только потом опускаться вниз, – отметил представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.

Эта трагедия не единственная, случившаяся в Буланаше за последние дни. Днем 13 июля стало известно, что в овощном погребе под гаражом скончалась 74-летняя женщина логопед.

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