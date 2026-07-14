Внучки забили тревогу: на Урале женщина вместе с родителями задохнулась в овощной яме

Трагедия произошла в поселке Буланаш Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Буланаш под Артемовским в овощной яме погибла супружеская пара и их 35-летняя дочь. О случившемся в экстренные службы сообщили внучки хозяев участка. Когда очевидцы подоспели на помощь, все трое уже не подавали признаков жизни.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в свердловском главке МЧС, трагедия произошла на улице Репина. После случившего глава округа Андрей Клименко напомнил жителям правила безопасности и призвал не спускаться в овощные ямы в одиночку.

Ситуация обостряется подтоплениями территорий в связи с непогодой. Вероятно, это лето станет самым дождливым в истории Среднего Урала.

– В связи с подтоплениями, высоким уровнем грунтовых вод и обильными дождями обращаю внимание жителей на ещё одну серьезную опасность. В погребах, овощных и смотровых ямах, подпольях, подвалах, колодцах и других закрытых углублённых помещениях могут скапливаться опасные газы и снижаться содержание кислорода. Человек может почувствовать слабость, головокружение, тошноту, потерять ориентацию или сознание и уже не суметь самостоятельно подняться наверх, – сообщил глава Артемовского округа Андрей Клименко.

Напомним, что из-за дождей в Свердловской области перекрыли несколько автомобильных дорог. Наихудшая ситуация образовалась на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, где в районе Талицы обвалилась часть дорожного полотна.

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