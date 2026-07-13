Самое дождливое лето в истории Урала: синоптики объяснили, что происходит с погодой в Свердловской области

Из-за сильных дождей на дорогах нескольких населенных пунктов вводились временные ограничения движения Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лето 2026 года имеет все шансы стать самым дождливым в Свердловской области за всю историю метеонаблюдений. К такому выводу в разговоре с «КП-Екатеринбург» пришел автор тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Причиной тому – уникальная ситуация, сложившаяся с климатом в регионе. В то время как в Европе и Сибири тепло – Урал, расположившийся между ними, заливает.

ВОДА В РЕКАХ СНОВА СТАЛА ПОДНИМАТЬСЯ

Несколько дней жары, державшиеся на прошлой неделе, были лишь небольшой передышкой. Уже в пятницу вечером начался настолько сильный ливень, что на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» подтопило проезжую часть около поселка Верх-Нейвинский. Из-за этого были введены временные ограничения движения. Также вновь стал расти уровень воды в реках. В Туре он поднялся на 26 см, в реке Тагил на 22 см, в Нице на 8 см, в Пышме на 23 см.

В Шалинском муниципальном округе на реке Чусовая поднявшаяся вода разрушила подвесной мост в деревне Мартьяново. В Реже из-за разлившейся реки размыло насыпную дамбу. А в Артемовском вода перелилась через плотину реки Арамашка и затопила участок дороги.

В субботу на 196-м километре дороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» было повреждено дорожное полотно Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Всего в регионе затоплено 8 низководных мостов, 2 участка автомобильной дороги, разрушен 1 пешеходный мост, - сообщали 11 июля в департаменте информационной политики Свердловской области. – Временно ограничено прямое автомобильное сообщение с 27 населенными пунктами.

Кроме того в субботу на 196 километре дороги «Екатеринбург - Тюмень» было полностью перекрыто движение транспорта. Все из-за двух провалов, каждый размером почти с машину, которые появились прямо на асфальте. Его просто размыло.

- В Талицком муниципальном округе произошел размыв тела плотины Кокуйского водохранилища на реке Юрмыч. В Пышминском муниципальном округе затоплены мосты через реки Куяр и Катарач, - сообщали в департаменте информационной политики Свердловской области

ВСЕ ЦИКЛОНЫ ИДУТ К НАМ

Продолжались дожди и в воскресенье. Ожидаются они и на этой неделе. По данным Уральского Гидрометцентра, во вторник и в среду, 14 и 15 июля, в регионе будут идти как кратковременные, так и сильные дожди. Откуда же их столько на Урале этим летом?

- С одной стороны циркуляция воздуха складывается такая, что образуется дорога для циклонов к нам на Урал. С другой стороны есть препятствие для ухода циклонов в виде барических гребней (полос повышенного атмосферного давления, - Ред.), которые формируются над западными и центральными районами Сибири, - объясняет «КП-Екатеринбург» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Как в свою очередь объясняет автор тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, сейчас над Уралом находится зона пониженного атмосферного давления. Она преобладает у нас где-то с конца мая и поддерживается тем, что к нам в регион постоянно заходят новые циклоны. Следствие этого – дожди.

- Также сюда поступает теплый и достаточно влажный воздух со стороны Каспия. Это приводит к возникновению нестабильности атмосферы и развитию таких явлений, как сильные дожди и грозы, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Пулин. – В результате мы имеем достаточно высокую температуру.

В регионе продолжают ликвидировать последствия непогоды Фото: департамент информационной политики Свердловской области

ПОВТОРИТСЯ ЛИ СИТУАЦИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Как здесь не вспомнить ту жару, которая опустилась на Европу совсем недавно. Как объясняет Алексей Пулин, и их зной, и наши ливни – два следствия одного общего явления.

- Это часть глобальной атмосферной циркуляции и распределения поля атмосферного давления на всей планете. Так конфигурация сложилась, - говорит Алексей Пулин. – В Сибири тепло, в Европе тепло. Между ними на Урале прохладно. Там недостаток осадков, тут избыток. Есть шанс, что в следующем году у нас будет наоборот – мало осадков.

Подобные сильные и частые дожди в Свердловской области были около десяти лет назад. Но с ситуацией этого года им все-таки не сравниться.

- По дождям мы можем на рекорд пойти – это может быть самое дождливое лето за всю историю наблюдений, - сказал Алексей Пулин. – Где-то на следующей неделе возможен перерыв в осадках. Там на горизонте появляется антициклон с центром в районе Поволжья и юга европейской части страны. Вполне возможно он достанет до Урала и осадки на какое-то время прекратятся. Надолго ли пока нельзя сказать.

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