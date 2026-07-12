В Ирбитском районе подтопило более 200 участков. Фото: Алексей Никифоров в МАХ

В Свердловской области продолжают ликвидировать последствия паводка, который возник из-за сильных дождей в регионе. По данным МЧС на 12 июля, 23 частных жилых дома и 648 участков остаются затопленными. В Ирбитском районе 12 июля ввели режим ЧС.

Паводковая ситуация в Ирбитском районе остается сложной. Фото: Алексей Никифоров в МАХ

Последствия паводка в Свердловской области: в одном из районов ввели ЧС

- На заседании КЧС в 21.00 мной было принято решение о введении ЧС муниципального значения на территории Ирбитского района. К сожалению, вода продолжает заходить в населенные пункты Ирбитского района, - сообщил глава Ирбитского района Алексей Никифоров.

По его данным, 12 июля пришли сообщения из села Стриганского и деревни Мостовой: там затоплено 14 домов, подтоплены дороги и мостовые сооружения.

- Выехал на территорию совместно с оперативной группой администрации и сотрудниками МЧС, оценили обстановку и встретились с жителями. Тем жителям, у кого подтоплены дома, было предложено переехать в муниципальное жилье близлежащих населенных пунктов, либо в пункт временного размещения, - уточнил Алексей Никифоров.

Кроме того, сообщения пришли из села Горки и села Чернорицкое. В этих населенных пунктах тоже есть затопленные дома, сообщает глава Ирбитского района.

В Ирбитском районе Свердловской области эвакуируют людей из зоны подтопления Видео: пресс-служба РМК

На помощь местным жителям и экстренным службам также выехала мобильная группа «РМК Поиск» из 21 человека. С собой волонтеры привезли лодки, мотопомпы, БПЛА и необходимое аварийно-спасательное оборудование, сообщили в пресс-службе РМК.

Минувшей ночью спасатели на моторных лодках эвакуировали из зоны затопления 25 человек, в том числе 9 детей, и доставили их в пункт временного размещения. Всего, по данным Департамента информационной политики региона, в пункте временного размещения находятся 30 человек.

Спасатели "РМК Поиск" помогают ликвидировать последствия паводка в Ирбите Видео: пресс-служба РМК

- Уровень реки Ница за сутки понизился на 11 см и составляет 701 см. В Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами. В Ирбитском МО подтоплено 55 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, - сообщили в ДИПе.

«РМК Поиск» организовывает лодочную переправу в селе Стриганском, расчищает русла рек и подмостовые пространства. Организовывается эвакуация местных жителей из зон подтопления.

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Сложная ситуация складывается еще в нескольких районах Свердловской области. По данным правительства региона, вырос уровень воды на реке Туре и реке Чусовой в районе Староуткинска.

В Туринском муниципальном округе вода в реке Тура прибавила 32 сантиметра, достигнув отметки 680 см, работают лодочные переправы. В Слободо-Туринском районе уровень вырос на 15 см (до 730 см), где движение поддерживают паромы и катера.

Рост уровня воды наблюдается на реке Тагил в Махневском МО: плюс 91 см за сутки (до 449 см), подтоплен участок дороги между Верхней Синячихой, Махнево и Болотовским. В деревне Санкино ушла под воду одна приусадебная территория. Медицинская помощь и продукты доставляются жителям с помощью лодочных переправ.

В Байкаловском МР уровень Ницы вырос на 12 см до 809 см, здесь организованы лодочные и паромные переправы, выставлены посты добровольных пожарных дружин. В селе Байкалово подтоплено 48 участков и 48 домов. Однако деревне Шаламы вода полностью сошла.

Спасатели ликвидируют последствия паводка. Фото: Алексей Никифоров в МАХ

На реке Пышма в Талицком МО за сутки зафиксирован подъем на 30 см до отметки 501 см, работает лодочная переправа и организовано постоянное дежурство пожарных расчетов и добровольцев. Из-за осадков произошел размыв плотины Кокуйской ГТС. В селе Горбуновское затоплены 16 участков и домов, жители эвакуированы, еще девять участков подтоплены в селе Яр, деревне Кокуй и селе Вновь-Юрмытское, а также затоплены шесть мостов, что ограничило сообщение с шестью населенными пунктами.

В Шалинском МО в деревне Мартьяново из-за подъема реки Чусовая разрушен подвесной мост, вместо него организована работа катера. В Режевском МО из-за осадков и увеличения уровня в Реже подтоплены 33 приусадебных участка, включая 14 частных домов в городе Реж, селах Першино, Липовское, Каменка и деревне Ощепково, размыты насыпные дамбы, временно ограничено сообщение с деревней Чепчугово, откуда эвакуирован один человек.

В Артемовском МО из-за дождевого паводка произошел перелив через плотину реки Арамашка, затоплен участок дороги, ограничено сообщение с деревней Бучино.

В Пышминском МО подтоплены 30 приусадебных участков и один дом в селе Печеркино, однако автотранспортное сообщение с деревней Катарач, селом Печеркино и деревней Пульниково уже восстановлено.

В Камышлове затоплены 10 участков и 10 домов, в городском округе Сухой Лог, в селе Курьи в зоне подтопления оказались четыре участка и один дом, а в МО Алапаевское из-за осадков разрушены мосты в селах Арамашево и Деево.

Ранее в ГАИ сообщали, что на Тюменском тракте ограничено движение на участке с 195-го по 206-й километр. Объезд возможен через Камышлов и Ирбит.

В территориях, где вода уже отступает, продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Всего на данный момент затопленными остаются девять низководных мостов, а автотранспортное сообщение временно ограничено с 24 населенными пунктами, заключили в ДИПе.

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