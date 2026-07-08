В Екатеринбурге до конца 2026 года запустят беспилотный трамвай

Беспилотный трамвай уже представили на ИННОПРОМе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге беспилотные трамваи запустят в 2026 году. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на брифинге по итогам Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится Центр компетенций беспилотного рельсового транспорта. Как рассказал Денис Паслер, у Свердловской области есть концессия – четырехстороннее соглашение с муниципалитетом, концессионером, поставщиком транспорта и областью. В рамках этой концессии регион плотно работает с Трансмашхолдингом, у которого есть опыт в запуске беспилотного транспорта – они уже запустили такие трамваи в Москве.

Сейчас концессия актуализируется, так как изменились цены, пассажиропоток и другие факторы, в том числе появляются технологии, которых не было раньше.

– Сегодня эти технологии дошли и реализуются. Уже можно применять беспилотную систему управления в трамваях. В рамках этого мы будем пробовать, тестировать. В этом году они уже точно поедут, – отметил глава региона.

Отметим, что на ИННОПРОМЕ показали беспилотный трамвай 71-923м «Богатырь М». Он будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма. Как рассказал гендиректор ПК «Транспортные системы» Андрей Юхненко, беспилотную систему пока испытывать не будут, и трамвай поедет с водителем. Пассажировместимость нового транспорта – 222 человека.

Как ранее сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на ИННОПРОМе, проект наземного метро поставили на паузу по «объективным причинам». Однако отказываться от проекта не собираются. При этом заместитель транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Николай Моргунов рассказал, что трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму хотят продлить до Среднеуральска.