Екатеринбург со Среднеуральском и Березовским объединят трамвайные ветки

За 4 года трамвай №333 перевез 7,5 миллиона пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму хотят продлить до Среднеуральска, а в перспективе планируют построить еще одну до Березовского. Об этом на ИННОПРОМе рассказал заместитель транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Николай Моргунов.

– Сегодня рассматривается продление трамвайной линии по Верхней Пышме вплоть до Среднеуральска, а в перспективе важным направлением является развитие связей с Березовским, что позволит ещё больше укрепить взаимосвязи внутри Екатеринбургской агломерации, – отметил замминистра.

Николай Моргунов также рассказал, что за четыре годы работы маршрута №333, который следует из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, трамвай перевез 7,5 миллионов пассажиров. Он подчеркнул, что это первый межмуниципальный трамвай в России, а потенциал трамвайной линии – 4 миллиона пассажиров в год.

Напомним, что на ИННОПРОМе также представили беспилотный трамвай «Богатырь М». Его начнут тестировать сразу после окончания выставки на маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма. Однако тестировать беспилотные системы пока не будут, на маршрут трамвай выйдет с водителем. Вместимость транспорта – 222 пассажира.